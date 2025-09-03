自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

高雄中華藝校參加「八王子祭」為台灣爭光 獲頒3萬慰勞金

2025/09/03 15:30

康裕成（第2排中）與議員前往中華藝校，頒發3萬元慰勞金。（記者葛祐豪翻攝）康裕成（第2排中）與議員前往中華藝校，頒發3萬元慰勞金。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市中華藝術學校8月初前往日本，參加「八王子祭」演出精采，議長康裕成今（3）日特別前往該校，頒發3萬元慰勞金，肯定學生們將台灣民俗文化推向國際。

日本八王子市與高雄市，自2006年締結友好城市以來，雙方文化、教育等領域交流頻繁。今年8月2日舉行的「八王子祭」，是當地超過百年歷史的民間大型傳統節慶，更是東京地區最具規模的夏日祭典之一。

中華藝校此行受邀演出「藝陣傳承．城市共榮」，內容取材自《封神演義》中的〈哪吒戲東海〉，以哪吒三太子的英勇與正義為主題意象，融合民俗舞蹈、街舞、武術與電音等多元元素，創新詮釋傳統藝陣文化，呈現出兼具傳統底蘊與現代節奏的舞台魅力，演出不僅精采吸睛，更成功將台灣民俗文化推向國際。

高雄市議會議長康裕成，與議員郭建盟、湯詠瑜等人，8月都曾親自參與祭典活動，讚揚中華藝校在國際舞台上精采演出，獲得當地觀眾好評，展現高雄青年藝術創意與文化實力。

康裕成今天更偕同議員蔡金晏、郭建盟、湯詠瑜，親自前往中華藝術學校，親自頒發3萬元慰勞金，更貼心準備不鏽鋼保溫瓶，給12位參與演出的同學，叮嚀他們在酷暑下辛苦排練，要隨時補充水分，最後還與同學們相約「明年八王子見」！

中華藝校代理校長盧昰余表示，學校持續推動傳統藝術與現代科技融合，期盼讓世界看到更多來自台灣的創意，該校董事長呂惠美也感謝康裕成長期支持藝文教育，讓學生有更多舞台發揮。

中華藝校學生感謝議會的支持。（記者葛祐豪翻攝）中華藝校學生感謝議會的支持。（記者葛祐豪翻攝）

