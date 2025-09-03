自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台灣客家文化館破千萬人次入館 秋季系列活動接力登場

2025/09/03 15:25

客家委員會客家文化發展中心台灣客家文化館2012年開園，今（3）日突破1000萬人次入館參觀。（客委會客發中心提供）客家委員會客家文化發展中心台灣客家文化館2012年開園，今（3）日突破1000萬人次入館參觀。（客委會客發中心提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕客家委員會客家文化發展中心台灣客家文化館2012年開園，致力推動全球及台灣客家文化保存、傳承與創新，舉辦展演活動、教育體驗課程及學術交流等多元媒介行銷推廣客家文化，今（3）日突破1000萬人次入館參觀。

第1000萬人次入館參觀者是來自桃園親子家庭，客發中心主任何金樑邀約合影留念。何金樑感謝台灣客家文化館同仁長年對於客家文化的熱情耕耘，及大眾的支持及鼓勵，將持續推出更優質的館舍體驗。

時逢秋高氣爽出遊好時光，今日起在台灣客家文化館第1特展室推出「跈水路．打先鋒——六堆．先鋒堆特展」，以「庄頭博物館」、「六堆蓋鬧」、「跈等水路尞客庄」等3個展示主題，分別從百年客庄聚落、信仰及水文生態來呈現萬巒先鋒堆獨有之聚落風貌，歡迎民眾到館參觀。

此外，客發中心接續於9月26、27日推出「豐秋作客」客庄走讀活動，帶大家走訪山城故事以及山城鐵道；10月19日則安排客家米食「發粄」學習製作體驗。另，11月銅鑼杭菊花開，也會推出各項文化體驗活動，精采可期。

因應AI技術應用，客家文化發展中心於南北兩園區推出AI智慧自助導覽系統，提供一站式智慧導覽服務，遊客掃描QR code後，系統即時自動偵測瀏覽語系，切換至該語系介面，目前提供客英日韓4種語系導覽服務。

更多詳細資訊可上客委會客發中心官網http://thcdc.hakka.gov.tw/或台灣客家文化館官方粉絲團https://zh-tw.facebook.com/hakkapark/搜尋。

