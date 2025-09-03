台灣限定！ 森永牛奶糖攜手插畫家TOMOKO SHINTANI打造療癒系包裝

森永牛奶糖攜手插畫家TOMOKO SHINTANI打造療癒系包裝，蜜柑紅茶風味牛奶糖包裝畫的是愛媛・道後溫泉本館。（森永牛奶糖提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕不用出國，吃牛奶糖就能展開一場日本文化巡禮，這就是日本百年品牌「森永牛奶糖」，今年9月為台灣粉絲獻上的限定驚喜：攜手日本人氣插畫家TOMOKO SHINTANI，推出5款台灣限定包裝。除了經典原味外，專為台灣打造的4款期間限定口味，將日本各地特色風味融入牛奶糖中，每款口味包裝並對應一個精選的日本私房景點，吃牛奶糖還可欣賞知名插畫家的畫作。此外，9/3～12/3於各大通路購買任一款森永牛奶糖系列商品並登錄發票，即可參加「百樣好禮雙週抽」活動，最大獎為「佐賀單人來回機票」，有機會實地朝聖森永牛奶糖創辦人森永太一郎的故鄉。

佐賀伊萬里車站旁的森永太一郎銅像，象徵森永牛奶糖的傳承，也是當地代表性景點之一。（森永牛奶糖提供）

抹茶紅豆刨冰風味牛奶糖包裝搭配的是鹿兒島・菅原神社。（森永牛奶糖提供）

森永牛奶糖強調，此次「台灣限定」新口味上市，日本可是買不到！除經典原味外，同步推出的4款全新口味有：愛媛蜜柑紅茶風味、鹿兒島紅豆抹茶刨冰風味、岡山白桃風味及山梨黑糖豆香風味。其中，蜜柑紅茶牛奶糖搭配的插畫是愛媛・道後溫泉本館，靈感來自日本3大古湯之一的「道後溫泉」，以愛媛盛產的香甜蜜柑結合紅茶香氣，沖泡出療癒系風味，彷彿泡湯後享用的悠閒午茶。抹茶紅豆刨冰牛奶糖搭配的插畫地點是鹿兒島・菅原神社，源於鹿兒島的茶鄉風情與海中神社，融合抹茶的清香與紅豆的綿密甜感，重現經典日式刨冰滋味。白桃牛奶糖包裝畫的是岡山・倉敷美觀地區，以擁有「白桃王國」美名的岡山為主題，採用香氣迷人的白桃果香搭配森永牛奶糖經典奶味，宛如在古街中優雅散步時的味覺記憶。至於黑糖豆香牛奶糖，畫的是山梨・懷舊商店街，富有昭和風情濃厚的山梨懷舊街景，選用日本人熟悉的傳統點心「黑糖黃豆粉蕨餅」為靈感，濃郁黑糖結合黃豆粉香，堆疊出醇厚和風滋味。

白桃風味牛奶糖包裝的插畫是岡山・倉敷美觀地區。（森永牛奶糖提供）

黑糖豆香風味牛奶糖包裝上畫的是富有昭和風情濃厚的山梨懷舊街景。（森永牛奶糖提供）

大家熟悉的經典森永牛奶糖，此次也換上全新限定包裝，同樣由TOMOKO SHINTANI操刀，將創辦人森永太一郎故鄉「佐賀伊萬里」的風鈴、瓷器等文化元素，及實際存在於日本佐賀伊萬里的知名地標「森永太一郎銅像」融入設計中，包裝4面暗藏不同玄機，讓消費者在品嘗時，感受一場有趣的五感互動體驗。邊吃牛奶糖邊欣賞這些插畫，更能體會森永太一郎在1899年自美國學成歸國後，懷抱著「希望人們透過糖果找回幸福」信念，打造出充滿濃郁焦糖香與奶香、口感綿密的森永牛奶糖，那份動人的甜蜜初心。「百樣好禮雙週抽」活動詳詢森永牛奶糖官網。

經典森永牛奶糖換上全新限定包裝，將創辦人故鄉「佐賀伊萬里」的風情融入其中。（森永牛奶糖提供）

