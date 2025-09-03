苗栗免費看戲！紙風車、特技團、火舞秀 9至11月精采上演

即將成真火舞團將演出「珍火馬戲團」。（縣府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕秋風送爽，苗栗縣政府也邀請紙風車劇團、台灣特技團及即將成真火舞團於9月13日起至11月29日，於縣內7鄉鎮演出7場次，皆免費自由入場，縣府歡迎鄉親闔家前往欣賞，共度愉快夜晚。

縣府為活動宣傳，歡迎鄉親闔家一起快樂出門看戲。（縣府提供）

紙風車劇團將分別於9月13日在竹南運動公園演出「唐吉軻德冒險故事」；9月27日在三灣鄉五穀廟前廣場停車場演出「寶莉回家」；10月18日苗栗縣立體育場演出「雞城故事」；10月26日在通霄鎮通霄海水浴場遊客中心廣場演出「武松打虎」；11月1日在獅潭鄉汶水老街停車場演出「巫頂環遊世界」。

請繼續往下閱讀...

台灣特技團演出「愛麗pu的奇境夢遊」。（縣府提供）

另，台灣特技團將於11月8日在造橋鄉造橋國中演出「愛麗pu的奇境夢遊」；即將成真火舞團則於11月29日在西湖鄉五龍宮橋下四季廣場演出「珍火馬戲團」。

紙風車演出作品之一「雞城故事」。（縣府提供）

縣府今（3）日為活動宣傳，縣長鍾東錦指出，苗栗縣藝術種苗播撒計畫已連續辦理3年，每年都邀紙風車演出，今年也安排到尚未演出過的三灣、通霄、獅潭、造橋、西湖，未來將持續走遍苗栗縣各鄉鎮，歡迎鄉親闔家一起快樂出門看戲。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，苗栗縣藝術種苗播撒計畫透過大型舞台劇、藝術卡車等不同形式演出，在苗栗灑下文化藝術的養份，今年的計畫感謝立委陳超明、邱鎮軍及各鄉鎮市公所和台電、中油的支持，7場表演都免費自由入場。

相關資訊可上文觀局官網（https://www.mlc.gov.tw/）查詢，或臉書粉專「貓裏藝文」、紙風車劇團臉書粉專（https://www.facebook.com/paperwindmilltheatre/?locale=zh_TW）查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法