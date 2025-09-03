自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

苗栗免費看戲！紙風車、特技團、火舞秀 9至11月精采上演

2025/09/03 16:18

即將成真火舞團將演出「珍火馬戲團」。（縣府提供）即將成真火舞團將演出「珍火馬戲團」。（縣府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕秋風送爽，苗栗縣政府也邀請紙風車劇團、台灣特技團及即將成真火舞團於9月13日起至11月29日，於縣內7鄉鎮演出7場次，皆免費自由入場，縣府歡迎鄉親闔家前往欣賞，共度愉快夜晚。

縣府為活動宣傳，歡迎鄉親闔家一起快樂出門看戲。（縣府提供）縣府為活動宣傳，歡迎鄉親闔家一起快樂出門看戲。（縣府提供）

紙風車劇團將分別於9月13日在竹南運動公園演出「唐吉軻德冒險故事」；9月27日在三灣鄉五穀廟前廣場停車場演出「寶莉回家」；10月18日苗栗縣立體育場演出「雞城故事」；10月26日在通霄鎮通霄海水浴場遊客中心廣場演出「武松打虎」；11月1日在獅潭鄉汶水老街停車場演出「巫頂環遊世界」。

台灣特技團演出「愛麗pu的奇境夢遊」。（縣府提供）台灣特技團演出「愛麗pu的奇境夢遊」。（縣府提供）

另，台灣特技團將於11月8日在造橋鄉造橋國中演出「愛麗pu的奇境夢遊」；即將成真火舞團則於11月29日在西湖鄉五龍宮橋下四季廣場演出「珍火馬戲團」。

紙風車演出作品之一「雞城故事」。（縣府提供）紙風車演出作品之一「雞城故事」。（縣府提供）

縣府今（3）日為活動宣傳，縣長鍾東錦指出，苗栗縣藝術種苗播撒計畫已連續辦理3年，每年都邀紙風車演出，今年也安排到尚未演出過的三灣、通霄、獅潭、造橋、西湖，未來將持續走遍苗栗縣各鄉鎮，歡迎鄉親闔家一起快樂出門看戲。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，苗栗縣藝術種苗播撒計畫透過大型舞台劇、藝術卡車等不同形式演出，在苗栗灑下文化藝術的養份，今年的計畫感謝立委陳超明、邱鎮軍及各鄉鎮市公所和台電、中油的支持，7場表演都免費自由入場。

相關資訊可上文觀局官網（https://www.mlc.gov.tw/）查詢，或臉書粉專「貓裏藝文」、紙風車劇團臉書粉專（https://www.facebook.com/paperwindmilltheatre/?locale=zh_TW）查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應