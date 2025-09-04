自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

響應國際慈善日 冠翔泉旅9/5起「光影森活．慈善畫展」畫作義賣

2025/09/04 11:00

冠翔泉旅「光影森活．慈善畫展」將於9月5日開幕。（冠翔泉旅提供）冠翔泉旅「光影森活．慈善畫展」將於9月5日開幕。（冠翔泉旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕響應國際慈善日，冠翔泉旅舉辦畫作義賣活動，「光影森活．慈善畫展」將於9月5日開幕，每日8：00-17：00，畫展義賣數量有限，期限至賣完為止，本次公益畫展與宜蘭華山基金會合作，購買畫作之收入將以購畫者之名義捐給宜蘭華山基金會，購買畫作可獲得住宿優惠券800元折抵券。希望透過藝術的力量，邀請大家共同參與「傳遞溫暖，行動支持公益」，為更多需要關懷的長者送上溫暖。

「光影森活．慈善畫展」義賣所得將全數捐贈給宜蘭華山基金會，專款用於幫助獨居長者。（冠翔泉旅提供）「光影森活．慈善畫展」義賣所得將全數捐贈給宜蘭華山基金會，專款用於幫助獨居長者。（冠翔泉旅提供）

冠翔泉旅表示，每一幅畫作都承載著冠翔數十年曾經的珍貴故事與溫度，如同歲月的見證者，靜靜訴說著時光的美好。讓這些充滿生命力的畫作重新綻放光彩，在新的空間裡延續它們的藝術生命，為每一個溫暖的家增添美麗的色彩。藝術不僅是美的呈現，更是愛的傳遞。義賣所得將全數捐贈給宜蘭華山基金會，專款用於幫助獨居長者，特別是在偏鄉地區的長者，改善他們的生活條件。由於隨著社會高齡化的加劇，獨居長者的生活困難日益突顯，許多長者面臨著基本生活需求的挑戰。這次畫展的義賣活動，正是希望透過藝術的力量，為這些長者帶來關懷與支持。

冠翔泉旅邀請國際金獎景觀建築師吳書原操刀，以自然綠意打造植癒系溫泉旅店。（冠翔泉旅提供）冠翔泉旅邀請國際金獎景觀建築師吳書原操刀，以自然綠意打造植癒系溫泉旅店。（冠翔泉旅提供）

冠翔泉旅是宜蘭在地經營逾18年的旅宿品牌，疫情期間全館翻新整修後，於2024年6月重啟並投入試營運。重點翻修項目涵蓋旅宿建築物外觀、室內所有空間等，同時更邀請台灣著名景觀建築師吳書原跨界操刀，融合療癒溫泉與舒心植栽，以「植癒系溫泉旅宿」成為礁溪旅宿市場獨樹一格的存在。試營運至今，每月都有不少舊雨新知到訪體驗並留下好評與讚賞，除服務以及美食為客人讚賞以外，舒活溫泉與療癒綠植的黃金組合也深受廣大旅人喜愛。更多相關內容詳詢冠翔泉旅官網。

