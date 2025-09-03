「小小聯合國：新住民青年設計展」即起在桃園設計庫展出到月底

「小小聯合國：新住民青年設計展」在桃園設計庫展出9月底。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「小小聯合國：新住民青年設計展」即起在桃園市中壢區的桃園設計庫展出到9月30日，由馬來西亞、泰國、印尼、越南等各國新住民與新二代，搭配台灣設計師團隊設計的編織、花藝、蠟染布藝、服飾、繪畫、影像等多元創作，盼讓觀展民眾能感受到猶如走進迷你聯合國的跨文化氛圍。

設計展規劃4專區，包括新二代以童年視角描繪心境的「畫作專區」、呈現跨域合作與創新成果的「新住民與台灣設計師展示區」、結合遊戲體驗並營造沉浸式互動的「東南亞文物互動牆」、捕抓跨國生活片段並展現多元故事的「新住民紀錄片專區」。

桃園市政府青年事務局長侯佳齡說，民眾在設計展中會看到色彩繽紛的工藝手作、帶著巧思的服飾創作、滿載生活情感的畫作與影像，每一件作品或代表家鄉的故事、或代表桃園的日常；桃園市的新住民非常多，成為推動桃園市成為國際城市的重要動力，希望透過設計展，展現設計力能串聯城市與世界的可能性外，更要讓各界看到新住民與新二代的創意。

