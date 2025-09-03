「2025 Camping Asia」跨國藝術神人集結 5大展演挑戰腦洞極限

2025Camping Asia策展人林人中今（3）日於記者會上介紹本屆演出節目亮點。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心、法國國家舞蹈中心（CN D）與香奈兒品牌3方合作的「2025 Camping Asia」將於11月10日至21日登場。這場為期12天的前瞻性藝術教育計畫，將集結來自日、韓、法、奧、星、港及台灣等16所藝術院校、近150位師生。北藝中心董事長王文儀表示，這項計畫將以舞蹈為語言，促進全球性的文化交流，讓台北成為連結亞洲與世界的藝術核心。

今年「Camping Asia」精選5檔售票節目，不僅有課程、論壇與微電影展，更打破傳統舞蹈的疆界，讓身體與科技、哲學、影像乃至政治現實激烈碰撞。其中，受矚目的便是法國狂徒（（LA）HORDE）與電子音樂家霍恩（Rone）聯手打造的《崩世光景》，將在北藝中心大劇院呈現一場末日感十足的視聽震撼，舞者在如同「大理石採石場」的舞台上，用肢體編織出青春的悸動與哀愁，直面氣候危機與社群疏離等當代議題。作品中的電子音場宛如末日聖歌，引領觀眾進入一場感官風暴。

澳洲塊動舞團《機神祭》。（北藝中心提供）

另一亮點則是澳洲「塊動舞團」的《機神祭》，藝術總監安東尼·漢密爾頓與六位頂尖舞者穿戴著由越野機車零件回收打造的機械裝置，結合爪哇迷幻電音，構築出一場賽博龐克與部落儀式交錯的身體史詩。舞者時而化身半神半獸，時而合體成巨龍，挑戰觀眾對舞蹈與身體的既定想像。策展人林人中指出，這屆精選的節目，希望能讓年輕創作者們看見舞蹈作為一種思考與感知的力量，持續激發對身體與世界的想像，讓舞蹈不再只是舞蹈。

