深化國際連結！工藝中心、韓國大邱與慶北設計振興院攜手共創工藝新未來

慶北設計振興院院長金允集（左起）、工藝中心主任陳殿禮及壽城區政府政策促進團團長鄭珍相共同簽署合作備忘錄。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為深化國際工藝交流，並推動台韓工藝產業的共榮發展，國立台灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）發布今（3）日新聞稿表示，於8月29日與韓國大邱壽城區政府及慶北設計振興院正式簽署「工藝文化與設計交流合作備忘錄」。這項合作旨在透過工藝、設計、技術、研究與推廣等多面向的交流，建立長期穩定的夥伴關係，為雙方開啟人員互訪、知識分享與展覽交流的新篇章。

簽署儀式選在宜蘭傳統藝術中心蔣渭水演藝廳舉行，正值「台灣工藝聚」活動期間，更具意義。工藝中心主任陳殿禮、壽城區政府政策促進團團長鄭珍相及慶北設計振興院院長金允集三方共同出席並完成簽署，為未來工藝人才培育與技藝傳承搭建了堅實的合作平台。

工藝中心陳殿禮主任表示，今年是工藝70+1，亦是「心工藝元年」，期盼透過與韓國的交流合作，讓台灣工藝能量漫波國際、匯聚更多創意活水，形成良善循環，並透過三方攜手模式，打造更多元的工藝發展空間，實現共創、共榮、共好的願景。

韓國大邱壽城區政府為韓國首座被指定為4大特區之一的區域，目前正積極推動「文化都市－壽城」計畫，並以「德安藝術村」及城市形象代言者「Ddubi」為其文化與經濟發展的驅動力，藉由國際展覽與跨國連結，打造「文化融入日常生活」、「與世界相連的城市」及「宜居之城」的品牌。其發展理念與台灣工藝中心高度契合，皆致力於讓工藝與生活結合，並擴展其國際影響力。

韓國慶北設計振興院（DGDP）自2007年成立以來，專注於設計研發與技術創新，旨在提供因應多變環境的多元解決方案，提升企業競爭力，並促進地方產業升級。其業務發展方向與工藝中心高度吻合，雙方在未來將可透過展覽、專案合作、人才交流等方式，深化設計與工藝的跨領域對話。

慶北設計振興院院長金允集指出，大邱壽城區正積極推進「德安藝術村」計畫，旨在打造一個工藝與藝術工作者共同匯聚的聚落空間。他期待此次合作能為雙方帶來嶄新的工藝價值，成為持續交流與共同成長的契機，攜手譜寫台韓工藝文化國際交流的新篇章，開創跨國工藝合作的更多可能性。

