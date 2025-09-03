自由電子報
藝術文化

國家人權館推繪本《窗》、《我的奶奶》 從孩童眼光探索人權

2025/09/03 21:15

國家人權博物館與蔚藍文化攜手推出繪本《窗》與「我的奶奶，總是聽見奇怪的聲音」，盼透過孩子的眼光，讓更多人看見人權之路的篳路藍縷。（國家人權博物館、中央社提供）國家人權博物館與蔚藍文化攜手推出繪本《窗》與「我的奶奶，總是聽見奇怪的聲音」，盼透過孩子的眼光，讓更多人看見人權之路的篳路藍縷。（國家人權博物館、中央社提供）

〔中央社〕國家人權博物館與蔚藍文化攜手推出《窗》與《我的奶奶，總是聽見奇怪的聲音》兩本繪本，盼透過孩子的眼光，讓更多人看見人權之路的篳路藍縷。

新書發表會今天在新北「白色恐怖景美紀念園區」舉行，人權館館長洪世芳致詞表示，理解過去不僅是幫助走出創傷，更是避免重蹈覆轍的重要歷程，希望讀者藉由這些繪本來共感歷史記憶，共同守護、傳承台灣的民主人權價值；蔚藍文化主編林韋聿致詞表示，這些故事的目的不是在提供答案，而是引導讀者去尋找問題、產生共鳴。

《窗》刻畫政治受難者家屬作為「獄外之囚」的生活縮影，描繪台灣威權時代造成的家庭傷痕。

作者藍蘭指出，她透過圖像隱喻、特殊媒材的透明頁及翻頁的設計，帶領讀者沉浸在威權時期歷史情境，體會當中的恐懼與沉默，呈現小朋友與成人之間對於「可見」與「不可見」的恐懼反應，以及伴隨時間成長而逐步理解傷痕的溫柔與包容。

藍蘭特別提到，作為創作者的私心，她給予故事一個溫和的收尾，但受難者的心情其實並不容易消散，因此她在版權頁隱藏了另一個結局，交由讀者自行決定故事的走向。

《我的奶奶，總是聽見奇怪的聲音》則以鮮明對比，呈現世代之間對於聲音的不同感受。作者溫皮表示，她使用藍色系表示奶奶的記憶，以橘黃亮色系呈現小男孩的世界，塑造強烈對比的色調氛圍，凸顯孩子與奶奶對聲音截然不同的反應，牽引出那個年代深藏於日常裡的壓抑與不安。

溫皮表示，每一道聲響，都是一段藏在時間縫隙裡的記憶，也是通往歷史真相與情感深處的關鍵。她認為，歷史雖已過去，仍必須回頭理解，透過生活體驗勾起世代間對彼此的好奇心，並且追溯下去，這便是轉型正義的所在。

