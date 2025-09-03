自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

駱麗真接手北美館思考法人化 蔡詩萍特別謹慎這樣說

2025/09/03 22:31

北市文化局長蔡詩萍（左）親自說明，對於當代館館長駱麗真轉任北美館館長的期許。（記者凌美雪攝）北市文化局長蔡詩萍（左）親自說明，對於當代館館長駱麗真轉任北美館館長的期許。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市文化局昨（2）日公布，懸缺半年多的台北市立美術館新任館長，將由現任台北當代藝術館館長駱麗真接任，台北市文化局長蔡詩萍今日特別到當代館，說明對這項人事安排的3項期許，其中，思考北美館未來法人化的可行性，蔡詩萍特別謹慎強調，是在不影響現在北美館公務人員權益的前提下，為人事鬆綁找解方。

蔡詩萍說，北美館做為台灣第一個首都美術館，從開館以來就動見觀瞻，也是文化部參加威尼斯雙年展倚重的單位。對於駱麗真接任北美館館長，文化局有3個期許，其一是朝法人化以鬆綁人事聘用的可能性，解決目前人力大幅不足的窘境。其次是文化局資源的整合，包括北美館、當代館及寶藏巖的資源分享，以及建立起國際藝術村體系的可能性；最後則是在讓市民更有感的前提下，思考規劃大型的藝術活動。

針對思考法人化的可行性，蔡詩萍特別強調，以不影響現在北美館公務人員權益為前提，蔡詩萍說，北美館正進行擴建工程，未來人力勢必需要擴編，在公務人員總額控管下，法人化可能是一種選項，也是趨勢。但法人化需要通過各界討論獲得共識，目前只是思考階段，「不會在我任內解決，但勢必要開始思考」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應