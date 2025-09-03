駱麗真接手北美館思考法人化 蔡詩萍特別謹慎這樣說

北市文化局長蔡詩萍（左）親自說明，對於當代館館長駱麗真轉任北美館館長的期許。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市文化局昨（2）日公布，懸缺半年多的台北市立美術館新任館長，將由現任台北當代藝術館館長駱麗真接任，台北市文化局長蔡詩萍今日特別到當代館，說明對這項人事安排的3項期許，其中，思考北美館未來法人化的可行性，蔡詩萍特別謹慎強調，是在不影響現在北美館公務人員權益的前提下，為人事鬆綁找解方。

蔡詩萍說，北美館做為台灣第一個首都美術館，從開館以來就動見觀瞻，也是文化部參加威尼斯雙年展倚重的單位。對於駱麗真接任北美館館長，文化局有3個期許，其一是朝法人化以鬆綁人事聘用的可能性，解決目前人力大幅不足的窘境。其次是文化局資源的整合，包括北美館、當代館及寶藏巖的資源分享，以及建立起國際藝術村體系的可能性；最後則是在讓市民更有感的前提下，思考規劃大型的藝術活動。

針對思考法人化的可行性，蔡詩萍特別強調，以不影響現在北美館公務人員權益為前提，蔡詩萍說，北美館正進行擴建工程，未來人力勢必需要擴編，在公務人員總額控管下，法人化可能是一種選項，也是趨勢。但法人化需要通過各界討論獲得共識，目前只是思考階段，「不會在我任內解決，但勢必要開始思考」。

