為何我的奶奶總是聽見奇怪的聲音？ 作者揭「藍色系」記憶的傷痛

《我的奶奶，總是聽見奇怪的聲音》作者溫皮透過視訊分享創作歷程。（人權館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家人權博物館與蔚藍文化出版社合作，推出2本人權教育繪本《窗》與《我的奶奶，總是聽見奇怪的聲音》，今（3）日在白色恐怖景美紀念園區舉辦新書發表會，透過小孩的視角來看見過往歷史苦難的對話，以及看見與看不見的記憶。

人權館館長洪世芳表示，2本繪本是第4屆「畫話：一座島的故事」人權教育繪本創作培育工作坊優選作品，期待大家一起透過繪本故事，以更柔軟的方式，去觸碰過往歷史，開啟跨世代對話的可能。

請繼續往下閱讀...

蔚藍文化主編林韋聿則表示，2本繪本的共通點都是在講述政治創傷如何在家庭裡面留下痕跡。這些故事的目的不是在提供答案，而是引導讀者去尋找問題、產生共鳴。比如《我的奶奶，總是聽見奇怪的聲音》，以鮮明對比呈現世代之間對於聲音的不同感受，帶領讀者走進戒嚴時期的生活狀態。

作者溫皮表示，她使用藍色系表示奶奶的記憶，以橘黃亮色系呈現小男孩的世界，塑造強烈對比的色調氛圍，搭配簡潔圖像，凸顯孩子與奶奶對聲音截然不同的反應，牽引出那個年代深藏於日常裡的壓抑與不安。每一道聲響，都是一段藏在時間縫隙裡的記憶，也是通往歷史真相與情感深處的關鍵。

溫皮認為，歷史雖已過去，仍必須回頭理解，透過生活體驗勾起世代間對彼此的好奇心，並且追溯下去，這便是轉型正義的所在。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法