打擊樂家奔跑的熾途 朱團迎接40年 《泥巴》裡燃鬥志

李小平為新版《泥巴》下了一個註解：「人生，跑就對了！」（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團擊樂劇場第2號作品《泥巴》，今年再度啟動巡演，是繼2019年原創與2021年2.0版之後，大幅改版的新面貌，經歷幾個月的編修之後，現階段成果搶先曝光。

在爆發力十足的打擊樂聲中，音樂家們卯足了勁奔跑，藝術總監朱宗慶表示，「2022年底的倉庫火災，把前一版所有佈景、道具和部分樂器都燒光了，讓我們這次一定要重新製作。再次檢視的同時，發現了《泥巴》其實不只是林光清先生的故事，也很像是樂團即將邁入40週年再燃鬥志的心境，因此大家就重新揉土搓合，重塑起完全不同的《泥巴》！」

《泥巴》原來是描繪台灣知名陶瓷品牌的鄉土情懷與奮鬥精神。（記者凌美雪攝）

原來《泥巴》是描繪台灣知名陶瓷品牌創辦人林光清，從苗栗蘆竹湳社區的鄉間，一路努力到躋身世界的激勵故事。有著濃濃的鄉土情懷；改版過的內容，則讓人多看到朱宗慶打擊樂團祝融燒不毀的奮鬥精神。導演李小平說，「奔跑」是一種精神的累積，在奔跑中凝聚成一股集體感的力量，如燃燒的熾途，散發出光芒。他也為新版《泥巴》下了一個註解：「人生，跑就對了！」

