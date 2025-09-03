限制級
故宮百年院慶國際論壇 罕見核心運作議題 大英博物館也參加
論壇邀請多位國內外重量級講者與會，圖為法國博物館研究與修復中心（C2RMF）研究部繪畫組 Anne-Solenn Le Hô 組長。（故宮提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕今年是國立故宮博物院百年院慶，為展現對典藏工作的重視，特別於今（3）、明2日舉辦《登錄管理與保存維護論壇》，聚焦支撐故宮核心運作、卻少為外界所見的典藏登錄與保存維護，展現自1965年外雙溪復院以來，故宮於文物登錄與保存修復的積累成果。
論壇由故宮院長蕭宗煌主持開幕，隨後由副院長余佩瑾、前副院長林柏亭、登錄保存處長林國平分別主持國外專家演講與國內經驗分享。為期2日的論壇，規劃4大主題單元，涵蓋登錄制度的演進與實務、科學技術在繪畫與顏料研究的應用、器物修復的歷程與哲學，以及書畫與織品修復的材料與方法。
故宮舉辦百年院慶《登錄管理與保存維護論壇》，邀請國內外眾多重量級學者參與。（故宮提供）
多位國際重量級講者參與，包括：大英博物館典藏部 David Packer 主任（以預錄方式分享英國藏品管理制度之轉型與反思）、英國保護學會期刊 Jonathan Kemp 總編、法國博物館研究與修復中心（C2RMF）研究部繪畫組 Anne-Solenn Le Hô 組長、日本東京文化財研究所保存科學研究中心犬塚将英主任、岡墨光堂岡泰央社長等。
