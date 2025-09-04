巷仔Niau熱潮延燒 台南七夕嘉年華延長至9/14

「巷仔Niau」迷你公仔，將於9月6日起在愛國婦人會館獨家販售。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025台南七夕嘉年華「巷仔Niau 玩月老紅線」自8月中登場以來人氣爆棚，吸引大批市民與旅客參與。因應熱烈迴響，南市文化局宣布「尋貓計畫」將延長至9月14日，邀請大家繼續走進台南街區，感受七夕浪漫氛圍。

今年活動以「月老紅線」及「IP帶路」為主軸，串聯裝置藝術、店家響應與戶外電影院。其中「露天月老電影院」2場次已於8月底登場，吸引滿場觀眾在夏夜晚風中觀賞愛情電影，體驗七夕節慶浪漫。

「巷仔Niau」迷你公仔，造型Q萌討喜。（南市文化局提供）

文化局加碼推出Q萌「巷仔Niau」迷你公仔，象徵將幸福緣分帶回家。公仔將於9月6日起在愛國婦人會館獨家販售，限量供應，具收藏價值。

巷仔Niau不僅是嘉年華吉祥物，更成為串聯台南幸福浪漫的重要符號。文化局表示，今年透過延長活動與推出限量周邊，期盼讓市民與旅客都能留下更深刻的七夕回憶。

