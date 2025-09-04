自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

來看台灣猛禽！台灣猛禽展在台中東勢林業文化園區起跑

2025/09/04 14:15

「原來我們那麼近-猛禽生活主題展」在東勢林業文化園區開展！首日吸引當地的中坑國小師生前來參觀，認識生活中的猛禽。（林業署提供）「原來我們那麼近-猛禽生活主題展」在東勢林業文化園區開展！首日吸引當地的中坑國小師生前來參觀，認識生活中的猛禽。（林業署提供）

〔記者歐素美／台中報導〕「原來我們那麼近-猛禽生活主題展」今（4）日在東勢林業文化園區開展！以「猛其林」、「猛時尚」、「猛好宅」、「猛航線」、「猛生活」等日常切面，帶領民眾走進猛禽的世界，了解猛禽如何於自然與城市之間穿梭遊走，在你我身邊生活，更認識猛禽在生態系中的重要地位與所面臨的困境，重新定位與猛禽的距離，展期至9月12日止。

現場透過詼諧有趣的猛禽餐桌呈現猛禽的食性。（林業署提供）現場透過詼諧有趣的猛禽餐桌呈現猛禽的食性。（林業署提供）

這項展覽是由林業及自然保育署台中分署與生物多樣性研究所、台灣野鳥協會合作，在東勢林業文化園區修理工廠舉行，展覽中介紹猛禽的食、衣、住、行與生活大小事，讓民眾可以輕鬆認識不同猛禽間食物選擇、遷徙活動及巢位喜好的差異，也透過猛禽棲架，展現了猛禽在農田有害生物防治的價值。

透過草鴞標本、模擬巢位以及草鴞生態服務給付的保護圍網，介紹草鴞的生態與保育行動。（林業署提供）透過草鴞標本、模擬巢位以及草鴞生態服務給付的保護圍網，介紹草鴞的生態與保育行動。（林業署提供）

展覽以黑翅鳶、黑鳶及草鴞為例，道出猛禽所面臨的棲地流失、食物來源不足等困境及保育課題，並介紹如何透過猛禽棲架、減少用藥、友善契作黑翅鳶米以及草鴞生態服務給付，來保育這些自然界重要的高階消費者，維護生態系的平衡，達到與猛禽和諧共生的願景。

林業保育署台中分署表示，台灣目前記錄的猛禽達50種，所有台灣原生種猛禽都是保育類的野生動物，多具備銳利的視力、強大的力量、卓越的飛行能力，以及對環境和獵物的敏銳感，擅長於高空盤旋和快速俯衝捕獵，是跨生態系、食物鏈頂端的掠食者，也是維持食物鏈平衡不可或缺的重要角色，更有不少猛禽就是生活在我們身邊的好鄰居。

參與人士在黑翅鳶的棲架前大合照。（林業署提供）參與人士在黑翅鳶的棲架前大合照。（林業署提供）

在大雪山林道沿線，目前也記錄到25種猛禽，包含常見的大冠鷲、赤腹鷹、東方蜂鷹、鳳頭蒼鷹、松雀鷹及珍貴稀有保育類熊鷹，以及台灣貓頭鷹中最大的黃魚鴞、最小的鵂鶹，近乎台灣有紀錄的猛禽半數都可在大雪山觀察到，可謂中部賞鷹的好去處。

林業保育署台中分署指出，東勢林業文化園區位於大雪山賞鳥路線的起點，沿環湖步道前往修理工廠的途中，就有機會看到大冠鷲與鳳頭蒼鷹的英姿，歡迎民眾把握機會，走進東勢林業文化園區，一同見證猛禽的野性之美。

