千人打七崁武術！西螺武術嘉年華結合傳統及VR科技

2025西螺七崁武術嘉年華結合傳承及科技武術，精采可期。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025西螺七崁武術嘉年華將在9月20日及27、28日在西螺森活武樹園區登場，有千人一起表演七崁武術健康操，還有武術大會師、庄頭廟會武館陣頭套路及兵器表演，最特別的是首創的AR、VR科技武術體驗及仙女紡紗的手作體驗，精采可期。

西螺七崁武術文教基金會董事長丁振源表示，清代時期治安不佳的大西螺地區25個村庄，組成了7個聯防組織，透過武術來相互防護，即西螺七崁的由來；隨著社會變遷及少子化，武術文化逐漸沒落，10多年來基金會透過武術嘉年華、武術教育、武勢研習班等方式推廣、傳承。

請繼續往下閱讀...

西螺七崁武術文教基金會首創結合AR、VR讓大家透過科技體驗傳統武術，議長黃凱戴上VR體驗。（記者黃淑莉攝）

基金會今（4）日召開七崁武術嘉年華記者會，縣長張麗善體驗紡紗機，2位武術師父演出仙女紡紗的雙刀套路。張麗善指出，雲林縣是武術故鄉，也是宗教大縣，舞龍、舞獅、武術、陣頭等廟前文化是地方重要文化資產，不能中斷，七崁武術文教基金會在地方推廣多年，縣府也積極籌設西螺七崁武術文化園區，期望成為推廣武術的新基地。

今天記者會另一焦點是首創的AR、VR武術體驗，雲林縣議長黃凱與多位議員戴上VR目鏡體驗，感受結合科技的武術天地。

2025西螺七崁路跑武動四崁，以武術套路仙女紡紗為意象，武術師父現場表演雙刀。（記者黃淑莉攝）

西螺七崁武術文教基金會榮譽董事長李明哲說，今年武術嘉年華活動精采，20日有寫生、著色比賽；27日下午開幕有西螺七崁武術大會師、七崁庄頭廟會、露天電影；28日西螺七崁路跑、親子武術闖關、七崁武力全開。

另外活動現場還有七崁書坊繪本展、漆扇及彩繪傘廊道、四崁仙女紡紗裝置藝術等靜態展覽，以及在地各社區熱情參與的西螺七崁武術市集，歡迎大家踴躍參加。

