自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

千人打七崁武術！西螺武術嘉年華結合傳統及VR科技

2025/09/04 14:20

2025西螺七崁武術嘉年華結合傳承及科技武術，精采可期。（記者黃淑莉攝）2025西螺七崁武術嘉年華結合傳承及科技武術，精采可期。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025西螺七崁武術嘉年華將在9月20日及27、28日在西螺森活武樹園區登場，有千人一起表演七崁武術健康操，還有武術大會師、庄頭廟會武館陣頭套路及兵器表演，最特別的是首創的AR、VR科技武術體驗及仙女紡紗的手作體驗，精采可期。

西螺七崁武術文教基金會董事長丁振源表示，清代時期治安不佳的大西螺地區25個村庄，組成了7個聯防組織，透過武術來相互防護，即西螺七崁的由來；隨著社會變遷及少子化，武術文化逐漸沒落，10多年來基金會透過武術嘉年華、武術教育、武勢研習班等方式推廣、傳承。

西螺七崁武術文教基金會首創結合AR、VR讓大家透過科技體驗傳統武術，議長黃凱戴上VR體驗。（記者黃淑莉攝）西螺七崁武術文教基金會首創結合AR、VR讓大家透過科技體驗傳統武術，議長黃凱戴上VR體驗。（記者黃淑莉攝）

基金會今（4）日召開七崁武術嘉年華記者會，縣長張麗善體驗紡紗機，2位武術師父演出仙女紡紗的雙刀套路。張麗善指出，雲林縣是武術故鄉，也是宗教大縣，舞龍、舞獅、武術、陣頭等廟前文化是地方重要文化資產，不能中斷，七崁武術文教基金會在地方推廣多年，縣府也積極籌設西螺七崁武術文化園區，期望成為推廣武術的新基地。

今天記者會另一焦點是首創的AR、VR武術體驗，雲林縣議長黃凱與多位議員戴上VR目鏡體驗，感受結合科技的武術天地。

2025西螺七崁路跑武動四崁，以武術套路仙女紡紗為意象，武術師父現場表演雙刀。（記者黃淑莉攝）2025西螺七崁路跑武動四崁，以武術套路仙女紡紗為意象，武術師父現場表演雙刀。（記者黃淑莉攝）

西螺七崁武術文教基金會榮譽董事長李明哲說，今年武術嘉年華活動精采，20日有寫生、著色比賽；27日下午開幕有西螺七崁武術大會師、七崁庄頭廟會、露天電影；28日西螺七崁路跑、親子武術闖關、七崁武力全開。

另外活動現場還有七崁書坊繪本展、漆扇及彩繪傘廊道、四崁仙女紡紗裝置藝術等靜態展覽，以及在地各社區熱情參與的西螺七崁武術市集，歡迎大家踴躍參加。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應