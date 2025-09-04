「澎湖的餐桌」特展 國際藝術交流協會湖西鄉公所開展

澎湖的餐桌上，海鮮是不可少的菜餚。（湖西鄉公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕四面環海的澎湖群島，一日三餐的樣貌，可由澎湖縣國際藝術交流協會會員的創作一窺全貌。「澎湖的餐桌」特展今（4）日起於湖西鄉公所2樓文化藝廊舉辦，免費開放參觀，展期至10月31日止。

對於三點水澎湖人而言，「餐桌」不只是日常的場域，更是家族情感與社群凝聚的象徵。對於澎湖而言，餐桌更承載著島嶼獨特的飲食記憶與漁村文化。海鮮料理、漁村風景乃至居民的日常片段等，都是島民生活的縮影，也映照澎湖因海而生的草根精神與蓬勃生命力。

請繼續往下閱讀...

國際藝術交流協會會員展「澎湖的餐桌」，即日起在湖西鄉公所展出。（湖西鄉公所提供）

此次展覽以「澎湖的餐桌」為靈感，邀集會員創作者共同展出27件作品，涵蓋東方繪畫、西方繪畫、數位藝術、書法、工藝、文創設計及海漂創作等形式，呈現多元而深刻的藝術對話。國際藝術交流協會多年來致力推動藝術與地方文化的交流。協會表示，透過會員聯展平台，不僅鼓勵藝術家持續創作，也希望讓更多民眾能在日常生活中親近藝術。「澎湖的餐桌」不僅是一場藝術展覽，更是一場對生活的凝視與回應，每一幅畫作、每一件作品，都是對土地的感謝與祝福。

今日展覽開幕茶會由榮譽理事長葉永和、鄭美珠、陳秉鏄及理事長林希同主持。湖西鄉長陳振中表示，這次展覽以藝術形式呈現島民的日常與文化，讓我們重新看見生活的深度與美感。湖西鄉公所很榮幸能成為這場藝術對話的場域，也期盼透過這樣的交流，讓更多人認識澎湖的文化底蘊與創作能量。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法