92歲翻譯家鄭清茂過世 東華大學校方悼念

〔記者花孟璟／花蓮報導〕著名翻譯家、國立東華大學榮譽教授鄭清茂3日逝世，高齡92歲，東華大學校方今發文悼念。校方表示，鄭清茂教授1996年加入東華大學人文社會學院擔任中文系創系教授，一生投注翻譯志業，曾翻譯日本文學《平家物語》、俳句名家松尾芭蕉《奧之細道》及日本文豪森鷗外等名著，東華大學表示，全體師生一同為愛讀書又始終惦記東華的前輩，致上最誠摯的感佩與思念。

鄭清茂榮譽教授畢業於國立臺灣大學中國文學系、美國普林斯頓大學東亞研究所博士，長年服務於美國加州大學柏克萊分校、麻州大學亞洲語文系，精通中、日、英3國語言，精於中國文學、日本文學與中日文學關係，也在國際漢學、文學研究、日本文學翻譯領域深耕。

譯著有日本「俳聖」松尾芭蕉《奧之細道》、《芭蕉百句》、《芭蕉俳文》、經典名著《平家物語》、小說家原田康子《輓歌》、《輪唱》、小說家中島敦《弟子》、森鷗外《魚玄機：森鷗外歷史小說選》、《澀江抽齋》等日本名著，深厚的學養與典雅有韻味的文字，使其譯作擁有高度評價，曾獲1991年國家文藝獎翻譯傑出獎、2014年日本政府頒發「旭日中綬章」、2023年梁實秋文學大師典範獎等殊榮，深受學界推崇。

東華大學表示，鄭清茂教授是東華大學創校第一批教授之一，在東華大學創校校長牟宗燦力邀，擔任中國語文學系專任教授兼創系系主任，他曾提及草創大學之際，初次搭火車到花蓮壽豐志學車站時，卻因小站月台短小，火車開門後沒有月台可下，只好直接跳到軌道上，艱辛可見；70歲在東華大學榮退，獲東華大學聘為首位榮譽教授，多年前也將1萬多冊的藏書、珍貴手稿、通信捐給東華大學圖書館「名家藏書」，嘉惠學子。

