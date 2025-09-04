自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

92歲翻譯家鄭清茂過世 東華大學校方悼念

2025/09/04 15:35

鄭清茂教授榮退後仍關心東華師友們，東華師友也回訪鄭教授賢伉儷。（東華大學提供）鄭清茂教授榮退後仍關心東華師友們，東華師友也回訪鄭教授賢伉儷。（東華大學提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕著名翻譯家、國立東華大學榮譽教授鄭清茂3日逝世，高齡92歲，東華大學校方今發文悼念。校方表示，鄭清茂教授1996年加入東華大學人文社會學院擔任中文系創系教授，一生投注翻譯志業，曾翻譯日本文學《平家物語》、俳句名家松尾芭蕉《奧之細道》及日本文豪森鷗外等名著，東華大學表示，全體師生一同為愛讀書又始終惦記東華的前輩，致上最誠摯的感佩與思念。

鄭清茂榮譽教授將其1萬多冊的藏書，捐贈給東華大學圖書館。（東華大學提供）鄭清茂榮譽教授將其1萬多冊的藏書，捐贈給東華大學圖書館。（東華大學提供）

鄭清茂榮譽教授畢業於國立臺灣大學中國文學系、美國普林斯頓大學東亞研究所博士，長年服務於美國加州大學柏克萊分校、麻州大學亞洲語文系，精通中、日、英3國語言，精於中國文學、日本文學與中日文學關係，也在國際漢學、文學研究、日本文學翻譯領域深耕。

譯著有日本「俳聖」松尾芭蕉《奧之細道》、《芭蕉百句》、《芭蕉俳文》、經典名著《平家物語》、小說家原田康子《輓歌》、《輪唱》、小說家中島敦《弟子》、森鷗外《魚玄機：森鷗外歷史小說選》、《澀江抽齋》等日本名著，深厚的學養與典雅有韻味的文字，使其譯作擁有高度評價，曾獲1991年國家文藝獎翻譯傑出獎、2014年日本政府頒發「旭日中綬章」、2023年梁實秋文學大師典範獎等殊榮，深受學界推崇。

鄭清茂榮譽教授與學者、名流、文人部分通信的珍貴手稿，加上藏書1萬多冊都捐給東華大學。（東華大學提供）鄭清茂榮譽教授與學者、名流、文人部分通信的珍貴手稿，加上藏書1萬多冊都捐給東華大學。（東華大學提供）

東華大學表示，鄭清茂教授是東華大學創校第一批教授之一，在東華大學創校校長牟宗燦力邀，擔任中國語文學系專任教授兼創系系主任，他曾提及草創大學之際，初次搭火車到花蓮壽豐志學車站時，卻因小站月台短小，火車開門後沒有月台可下，只好直接跳到軌道上，艱辛可見；70歲在東華大學榮退，獲東華大學聘為首位榮譽教授，多年前也將1萬多冊的藏書、珍貴手稿、通信捐給東華大學圖書館「名家藏書」，嘉惠學子。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應