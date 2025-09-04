劇場搬到你家門口 台南「藝術進區」3個月巡演開跑

台南「藝術進區」今日在台南文化中心熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南年度文化盛事「2025藝術進區」將於9月6日至11月29日熱鬧開跑！今年邀集13個國內知名表演團隊，帶來14場戶外大型演出，從市區延伸到偏鄉與災區，把藝術的溫度送到更多角落。

活動自2011年起舉辦至今邁入第15屆，累積近400場演出、超過28萬人次參與。今年首度結合文化部「表演藝術偏鄉巡演」及「災區藝術陪伴」計畫，讓更多居民不必進劇場，也能就近感受專業舞台魅力。

副市長葉澤山表示，「藝術進區」14年來堅持「把劇場搬到戶外、讓藝術走進日常」，今年更透過跨區合作，把藝術的種子撒進需要的地方，成為最溫柔的陪伴。

台南「藝術進區」邀請多元形式的劇團精采表演。（記者洪瑞琴攝）

開幕場將於9月6日晚間在永康社教中心廣場登場，由「狂美交響管樂團」帶來「卡通動畫大進擊」，以滿滿童趣揭開序幕。偏鄉特別場則由明華園戲劇總團（左鎮）、奇巧劇團（楠西）、風神寶寶兒童劇團（大內）演出，讓大小朋友都能就近在社區「家門口」欣賞戲曲與兒童劇。

今年演出陣容多元，包括戲劇類的謎思星球劇團、表演家合作社劇團、身聲劇場、大開劇團、豆子劇團；戲曲類的秀琴歌劇團、栢優座、蘇俊穎掌中木偶劇團；以及馬戲類的天馬戲創作劇團，精采可期。

現場還有集點互動，完成問卷可獲貼紙，集滿可兌換小禮物，數量有限、送完為止。更多資訊請上「藝術進區」粉專查詢，一起用藝術點亮秋日生活！

