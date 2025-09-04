自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

十三行博物館「運動競化論」特展至9/14 探索現代競技淵源

2025/09/04 16:00

「運動競化論─古代生活與現代競技特展」以考古學視角，解析古人如何透過工具技藝適應環境、傳承，特展即日起至9月14日於第一特展廳展出。（記者黃子暘攝）「運動競化論─古代生活與現代競技特展」以考古學視角，解析古人如何透過工具技藝適應環境、傳承，特展即日起至9月14日於第一特展廳展出。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立十三行博物館現正辦理「運動競化論─古代生活與現代競技特展」，十三行博物館長羅珮瑄表示，特展以南島語族為核心，探索射箭、投擲、划船等古代生活技能如何進化為現代競技，展出17個地區的珍貴文物，並設置5大互動體驗區，民眾可化身古代運動員體驗運動演變；特展至9月14日止，邀請民眾把握機會體驗。

「運動競化論─古代生活與現代競技特展」以考古學視角,解析古人如何透過工具技藝適應環境、傳承,特展即日起至9月14日於第一特展廳展出。(記者黃子暘攝)

羅珮瑄指出，特展自今年1月17日開展，已有23萬餘人次參觀；展覽以南島語族為核心，探索古代生活技能演變為現代競技活動，展出包括台灣、東南亞、大洋洲等地珍貴文物。一大亮點是來自東南亞叢林的「無聲殺手」吹箭，獵人需利用長管吹出毒箭，相當考驗精準度與肺活量，是南島語族重要的生存技能，如今，吹箭已變成日本中高年齡層的「健康術」，標榜不需跑步也能增強心肺功能。

此外，羅珮瑄介紹，另一件吸睛文物，是婆羅洲達雅克族的「戰鬥圖騰」人臉彩繪木盾，在盾牌上繪製雙眼與人臉，在作戰或獵頭時震懾敵人，展現南島文化的多元與神祕。

十三行博物館補充，「運動競化論─古代生活與現代競技特展」以考古學視角，解析古人如何透過工具技藝適應環境、傳承，特展即日起至9月14日於第一特展廳展出，詳情可上博物館官網或粉專查詢。

