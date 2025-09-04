《我家的事》取景彰化社頭奪大獎 參山處包場邀民眾看電影

《我家的事》呈現彰化社頭田園景緻，展現農村人文與自然景觀的獨特魅力。（圖由參山處提供）

〔記者陳建志／台中報導〕彰化社頭子弟導演潘客印在家鄉取景拍攝的電影《我家的事》，近日榮獲多項國際大獎肯定，為了讓更多民眾欣賞到這部電影，並行銷八卦山轄區特有的田野風光與小鎮之美，參山國家風景區管理處特別在9月13、27日在台中及彰化員林包場，邀請大家進電影院感受這塊土地的驕傲與感動，並從9月5日起開放線上報名，額滿為止。

《我家的事》在國際影展中榮獲大獎肯定，參山處長曹忠猷（右1）邀請大家進電影院看電影。（圖由參山處提供）

參山處長曹忠猷表示，《我家的事》不僅在國際影展中榮獲大獎肯定，更成功轉化為影劇行銷的最佳案例，讓世界從銀幕認識台灣。這份榮耀不只是導演與劇組的成果，更代表彰化社頭的在地力量能夠跨越國界，被全球看見。除了社頭外，鄰近還有田中的鐵道人文氛圍、田尾公路花園的花卉綠意景觀，以及八卦山步道的自然地標，地方文化與觀光特色藉由電影效應獲得放大，展現了「影視×觀光」雙軌推廣的潛力。

為了讓更多人共享這份榮耀與感動，參山處特別規劃於9月13日及27日分別在台中文心秀泰影城及員林影城舉辦《我家的事》免費特映會。9月5日起開放線上報名，民眾只要上網填寫報名表單，即有機會免費觀賞這部榮獲國際大獎的動人作品，現場還有免費爆米花及飲料，充分呈現看電影的樂趣。

曹忠猷表示，9月13日台中場活動更安排神秘嘉賓驚喜現身，與觀眾分享幕後故事與拍攝心路歷程，讓特映會成為難得的交流時刻。透過電影，觀眾將感受到家人間的深情連結、社頭子弟的驕傲，以及台灣故事蘊含的溫暖能量，期盼大家能帶著感動走出電影院，進一步走進社頭，親身體驗在地人文與產業魅力。

