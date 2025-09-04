自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

《我家的事》取景彰化社頭奪大獎 參山處包場邀民眾看電影

2025/09/04 17:13

《我家的事》呈現彰化社頭田園景緻，展現農村人文與自然景觀的獨特魅力。（圖由參山處提供）《我家的事》呈現彰化社頭田園景緻，展現農村人文與自然景觀的獨特魅力。（圖由參山處提供）

〔記者陳建志／台中報導〕彰化社頭子弟導演潘客印在家鄉取景拍攝的電影《我家的事》，近日榮獲多項國際大獎肯定，為了讓更多民眾欣賞到這部電影，並行銷八卦山轄區特有的田野風光與小鎮之美，參山國家風景區管理處特別在9月13、27日在台中及彰化員林包場，邀請大家進電影院感受這塊土地的驕傲與感動，並從9月5日起開放線上報名，額滿為止。

《我家的事》在國際影展中榮獲大獎肯定，參山處長曹忠猷（右1）邀請大家進電影院看電影。（圖由參山處提供）《我家的事》在國際影展中榮獲大獎肯定，參山處長曹忠猷（右1）邀請大家進電影院看電影。（圖由參山處提供）

參山處長曹忠猷表示，《我家的事》不僅在國際影展中榮獲大獎肯定，更成功轉化為影劇行銷的最佳案例，讓世界從銀幕認識台灣。這份榮耀不只是導演與劇組的成果，更代表彰化社頭的在地力量能夠跨越國界，被全球看見。除了社頭外，鄰近還有田中的鐵道人文氛圍、田尾公路花園的花卉綠意景觀，以及八卦山步道的自然地標，地方文化與觀光特色藉由電影效應獲得放大，展現了「影視×觀光」雙軌推廣的潛力。

為了讓更多人共享這份榮耀與感動，參山處特別規劃於9月13日及27日分別在台中文心秀泰影城及員林影城舉辦《我家的事》免費特映會。9月5日起開放線上報名，民眾只要上網填寫報名表單，即有機會免費觀賞這部榮獲國際大獎的動人作品，現場還有免費爆米花及飲料，充分呈現看電影的樂趣。

曹忠猷表示，9月13日台中場活動更安排神秘嘉賓驚喜現身，與觀眾分享幕後故事與拍攝心路歷程，讓特映會成為難得的交流時刻。透過電影，觀眾將感受到家人間的深情連結、社頭子弟的驕傲，以及台灣故事蘊含的溫暖能量，期盼大家能帶著感動走出電影院，進一步走進社頭，親身體驗在地人文與產業魅力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應