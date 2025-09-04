韓劇人氣女星太會唱 受邀迪士尼公主音樂會 11月首登台

韓國人氣女星朴真珠將首度訪台獻唱。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕在台灣大受歡迎的迪士尼《公主音樂會》，將於11月華麗回歸，而且由原來4位歌手升級為8位，囊括百老匯、倫敦西區巨星，還額外加碼邀請到韓國人氣女星朴真珠，首度訪台獻唱。

主辦牛耳藝術表示，這次邀請到跨足影視、綜藝與音樂劇舞台的韓國藝人朴真珠（正名：朴昣奏）。她曾出演《嫉妒的化身》、《她的私生活》、《雖然是精神病但沒關係》到《那年，我們的夏天》等多部人氣韓劇，並獲得SBS演技大賞肯定。

迪士尼《公主音樂會》主視覺。（MNA提供）

特別的是，朴真珠曾在2016年《蒙面歌王》登場，演唱實力驚豔全場，之後並於《或有幸福結局》、《幽靈麵包店》等音樂劇中大放異彩，她將以特別嘉賓的身份首度在台演唱。迪士尼《公主音樂會》將於11月1、2日在台南文化中心；11月5日在台北小巨蛋演出，詳詢MNA。

