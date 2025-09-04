自由電子報
藝文 > 即時

百年台灣女性書法首度集結！59位藝術家揭開女書家隱身故事

2025/09/04 22:18

「自由自在：台灣當代女性書藝展」，首度完整梳理台灣女性書法百年來的書藝創作，將自9月5日至12月1日登場。（桃美館提供）「自由自在：台灣當代女性書藝展」，首度完整梳理台灣女性書法百年來的書藝創作，將自9月5日至12月1日登場。（桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市立美術館主辦、橫山書法藝術館展出的「自由自在：台灣當代女性書藝展」，首度完整梳理台灣女性書法百年來的書藝創作，將自9月5日至12月1日登場，策展人盧慧紋今（4）日於記者會中表示，此展意在回應「女性身影長期缺席書法史」的空白。

漢字書法傳統悠久，但歷史脈絡鮮少凸顯女性角色。桃美館表示，自籌備階段就重視此議題，2020年舉辦「好墨聲」女性論壇，並委託盧慧紋進行為期2年的訪談研究，最終匯聚59位藝術家、62組作品，橫跨日治時期到當代，重現女性如何以筆墨書寫生命與時代。

展覽分為4大主題：「網絡與系譜」呈現女書家如何突破社會限制，建立社群與展出平台；「她的身體」聚焦書寫動作中的身體感知，將筆墨轉化為意志表達；「跨界」則展出書法與影像、裝置的對話；「日常經驗與當代書寫」則回應性別與政治議題。

桃美館表示，此展不只單純回顧，亦是挑戰傳統書法的框架，讓觀眾意識到女性書藝如何在文化史中創造出獨特視野。期盼藉此翻轉大眾對書法僅止於「男性文人雅集」的印象，將筆墨書寫重新帶入當代對話。

此外，展覽期間亦安排專題講座及「女性之夜」推廣活動，詳詢桃美館官網。

