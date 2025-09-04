自由電子報
把「人變成字」！橫山書藝館首度聚焦女性跨界書藝 川尾朋子作品衝擊視覺

2025/09/04 22:18

「她的身體」單元，由日本藝術家川尾朋子帶來的《HITOMOJI PROJECT-Women-》，邀請台灣女性以身體姿態入字。（桃美館提供）「她的身體」單元，由日本藝術家川尾朋子帶來的《HITOMOJI PROJECT-Women-》，邀請台灣女性以身體姿態入字。（桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市立美術館主辦、橫山書法藝術館展出的「自由自在：台灣當代女性書藝展」，首度完整梳理台灣女性書法百年來的書藝創作，觀眾走進展場，會發現宛如步入一場書藝劇場。「自由自在：台灣當代女性書藝展」自9月5日至12月1日在橫山書法藝術館登場，不僅展出傳統筆墨，也融入影像、攝影、裝置，重新定義書法的邊界。

其中，「她的身體」單元，由日本藝術家川尾朋子帶來的《HITOMOJI PROJECT-Women-》系列，邀請5位台灣女性以身體姿態入字，融合書藝、攝影與錄像媒材，捕捉她們迎向人生挑戰的姿態，透過攝影與錄像捕捉她們的「入筆瞬間」，身體化作墨痕。

另一亮點「跨界」單元，由中華漢光書道學會呈現的「傳承與時變」，將抽象墨塊、層疊布料與燈光裝置結合，建構出多層次的墨色空間，宛如觀眾置身書藝光影之間。策展團隊解釋，這些作品展現了女性書法社群如何跨越傳統框架，與當代藝術並肩。

此外，「日常經驗與當代書寫」則探討女性如何以書藝回應性別議題與生活節奏。例如將古典文本結合現代語彙，碰撞出詩性火花。觀展者不僅能看到筆墨線條，也能感受到書寫背後的情感與社會訴求。

桃美館表示，本展是橫山書法藝術館開館以來首次大型研究型特展，將書法轉化為沉浸式體驗，邀請民眾以「觀演」的角度走入展場。詳詢桃美館官網。

