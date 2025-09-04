自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

書法界「她」力！自由自在展 呈現被忽視的女性書藝史

2025/09/04 22:40

「自由自在：台灣當代女性書藝展」自9月5日至12月1日在桃園橫山書藝館登場。（桃美館提供）「自由自在：台灣當代女性書藝展」自9月5日至12月1日在桃園橫山書藝館登場。（桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市立美術館主辦、橫山書法藝術館展出的「自由自在：台灣當代女性書藝展」，首度完整梳理台灣女性書法百年來的書藝創作，將自9月5日至12月1日登場。展出共59位藝術家、62組作品，從女性的視角出發，開啟書法藝術的性別新向度。

策展人、台大藝術史研究所教授盧慧紋今（4）日出席記者會表示，期望讓更多人看見這些曾被忽視卻始終書寫的女性書藝創作者，理解她們如何在傳統中學習與創作、如何被紀錄與評價，並從中開闢出自主的創作空間。

「自由自在：台灣當代女性書藝展」策展人盧慧紋（左1）親自導覽。（桃美館提供）「自由自在：台灣當代女性書藝展」策展人盧慧紋（左1）親自導覽。（桃美館提供）

桃美館表示，書法史長期聚焦於男性文人，卻鮮少記錄女性創作者。為了彌補這段缺口，盧慧紋受桃美館委託，花費2年時間訪談與研究，追索百年來女性如何在家學傳承、師承脈絡中找到位置，並藉展覽呈現出「被遮蔽的另一種書寫史」。

展覽從日治時期詩文女書家蔡碧吟，到戰後來台的張默君、譚淑，再到今日的跨媒材創作者，每一位女性都以筆墨建立自身生命敘事。這不僅是個人故事，更是台灣社會與性別文化的縮影。

「自由自在：台灣當代女性書藝展」展出跨文化女性書法作品拓展藝術表達疆界。（桃美館提供）「自由自在：台灣當代女性書藝展」展出跨文化女性書法作品拓展藝術表達疆界。（桃美館提供）

桃美館強調，本展也納入國際女性藝術家的創作，邀集來自歐洲、東亞地區的女性藝術家參與，作品涵蓋毛筆書寫結合當地媒材的創作，以及女性伊斯蘭書法作品展出，藉由跨文化參照，拓展女性書藝在不同語境中的表達方式與關懷主題，讓觀眾思考書法如何超越語言與國界。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應