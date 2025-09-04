書法界「她」力！自由自在展 呈現被忽視的女性書藝史

「自由自在：台灣當代女性書藝展」自9月5日至12月1日在桃園橫山書藝館登場。（桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市立美術館主辦、橫山書法藝術館展出的「自由自在：台灣當代女性書藝展」，首度完整梳理台灣女性書法百年來的書藝創作，將自9月5日至12月1日登場。展出共59位藝術家、62組作品，從女性的視角出發，開啟書法藝術的性別新向度。

策展人、台大藝術史研究所教授盧慧紋今（4）日出席記者會表示，期望讓更多人看見這些曾被忽視卻始終書寫的女性書藝創作者，理解她們如何在傳統中學習與創作、如何被紀錄與評價，並從中開闢出自主的創作空間。

請繼續往下閱讀...

「自由自在：台灣當代女性書藝展」策展人盧慧紋（左1）親自導覽。（桃美館提供）

桃美館表示，書法史長期聚焦於男性文人，卻鮮少記錄女性創作者。為了彌補這段缺口，盧慧紋受桃美館委託，花費2年時間訪談與研究，追索百年來女性如何在家學傳承、師承脈絡中找到位置，並藉展覽呈現出「被遮蔽的另一種書寫史」。

展覽從日治時期詩文女書家蔡碧吟，到戰後來台的張默君、譚淑，再到今日的跨媒材創作者，每一位女性都以筆墨建立自身生命敘事。這不僅是個人故事，更是台灣社會與性別文化的縮影。

「自由自在：台灣當代女性書藝展」展出跨文化女性書法作品拓展藝術表達疆界。（桃美館提供）

桃美館強調，本展也納入國際女性藝術家的創作，邀集來自歐洲、東亞地區的女性藝術家參與，作品涵蓋毛筆書寫結合當地媒材的創作，以及女性伊斯蘭書法作品展出，藉由跨文化參照，拓展女性書藝在不同語境中的表達方式與關懷主題，讓觀眾思考書法如何超越語言與國界。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法