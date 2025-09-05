自由電子報
藝文 > 即時

７月半也能很Chill！艋舺靈界市翻轉鬼月 普渡桌、妖怪文化齊聚萬華

2025/09/05 09:00

金曲製作人柯智豪將於「艋舺靈界市」解析怪談與分享社會命案與怪談如何成為其音樂創作養分。（柯智豪音樂工作室提供）金曲製作人柯智豪將於「艋舺靈界市」解析怪談與分享社會命案與怪談如何成為其音樂創作養分。（柯智豪音樂工作室提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新富町文化市場推出的「新富有樂市」，今年以萬華特色為策劃主軸，恰逢農曆七月半，特別以「艋舺靈界市」為題，將於9月6日至7日在新富町文化市場登場。活動呼應當地逾150年的中元普渡習俗，並結合當代設計與文化創作，期盼顛覆大眾對鬼月的恐怖印象。

忠泰建築文化藝術基金會說明，中元普渡既是傳統，也是創作靈感，能藉由當代設計轉化成新的生活體驗。現場邀集超過20組品牌市集、10場跨界活動，打造一場跨維度的文化祭。市集現場設立主題普渡桌，由小北百貨提供普渡器皿，民眾參與還能獲得限量「開喜烏龍茶」與「開運臉盆毛巾組」。

系列活動從艋舺龍山寺的法會直擊，到庶民日常講談，帶領觀眾認識普渡文化的多層面。通靈Podcast《設計師的仙界傳說》將舉辦「新富玫瑰之夜」，邀請小說家瀟湘神與楊海彥暢談妖怪文化、金曲製作人柯智豪解析怪談與分享社會命案與怪談如何成為其音樂創作養分。另有紙紮人偶手作工作坊，讓民眾親手打造專屬靈界夥伴。

主辦單位表示，「艋舺靈界市」的策劃精神在於打破二元邊界，將信仰、工藝與當代創作融合，讓鬼月不再只有恐懼，而是開啟跨文化交流的契機。活動詳詢新富町文化市場臉書專頁

