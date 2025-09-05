自由電子報
藝文 > 即時

鬼月限定暗黑市集超狂！不只妖怪刺青 還能躺看《魔法阿嬤》

2025/09/05 11:00

電影《魔法阿媽》。（稻田電影工作室提供）電影《魔法阿媽》。（稻田電影工作室提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由忠泰建築文化藝術基金會主辦的「艋舺靈界市」將於9月6日至7日在新富町文化市場登場，超過20組品牌與創作者進駐，帶來東西方鬼怪傳說的當代轉譯，將現場變身妖怪集散地。

新富有樂市「艋舺靈界市」邀集橫跨手作工藝、圖文創作、風格選物、香氛工藝、療癒體驗、輕食飲品……等各領域創作者與質感品牌齊聚。如圖文創作者角斯角斯帶來台灣在地神話與妖怪為靈感的繪本及周邊商品，陶藝創作者黑暗不足地獄商店以各式型態惡魔佔據市集暗黑角落，風格插畫工作室太陽龍宮於市集現場提供刺青服務，療癒服務品牌醒腦工作室將在體驗後贈送限量大悲水等都將現身市集，邀請民眾探索東西方鬼怪傳說與當代創作的感性轉譯。

張徐展作品《Si So Mi》。（沾沾喜氣工作室提供）張徐展作品《Si So Mi》。（沾沾喜氣工作室提供）

此外，通靈Podcast《設計師的仙界傳說》將舉辦「新富玫瑰之夜」，邀請小說家瀟湘神與楊海彥暢談妖怪文化，金曲製作人柯智豪解析怪談與音樂創作。另有紙紮人偶手作工作坊，讓民眾親手打造專屬靈界夥伴。

影像環節同樣吸睛，金馬獎動畫導演張徐展作品《熱帶複眼》與《Si So Mi》登場、亦將邀請觀躺在眠豆腐上，觀看經典電影《魔法阿嬤》，以及製作鬼月限定佛手包糕點，打造專屬中元的感官派對。

主辦單位表示，「艋舺靈界市」的策劃精神在於打破二元邊界，將信仰、工藝與當代創作融合，讓鬼月不再只有恐懼，而是開啟跨文化交流的契機。活動詳詢新富町文化市場臉書專頁

