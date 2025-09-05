自由電子報
晴時多雲

藝文 > 即時

鬼月看見「飛馬」？艋舺靈界市 翻玩糊紙印象

2025/09/05 18:00

「艋舺靈界市」將於9月6日至7日在新富町文化市場登場。主視覺可見飛馬與神獸相望。（新富有樂市提供）「艋舺靈界市」將於9月6日至7日在新富町文化市場登場。主視覺可見飛馬與神獸相望。（新富有樂市提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由忠泰建築文化藝術基金會主辦的「艋舺靈界市」將於9月6日至7日在新富町文化市場登場，超過20組品牌與創作者進駐，帶來東西方鬼怪傳說的當代轉譯，將現場變身妖怪集散地。特別的是，為呼應中元普渡主題，今年主視覺設計由萬華僅存的「蔡文芳紙店」紙材拼貼構成，飛馬穿梭於祥雲與海洋之間，與神獸相望，象徵傳統糊紙工藝的新生。

蔡文芳紙店是萬華糊紙街最後的見證者，過去承接大量普渡與喪葬紙紮，如今則逐漸走向當代應用。此次將糊紙工藝轉化為設計語言，讓大眾在市集上看到傳統與現代交融的視覺。

「自己的超偶自己做！」紙紮人偶工作坊將翻轉人們對糊紙的舊有印象。（新興糊紙文化提供）「自己的超偶自己做！」紙紮人偶工作坊將翻轉人們對糊紙的舊有印象。（新興糊紙文化提供）

主辦單位表示，飛馬主視覺象徵「跨越界限」，不僅是文化符號，也代表著糊紙工藝的再生能量。期待透過亮眼視覺，不僅呼應萬華糊紙一條街曾經興盛的歷史景象，以及產業日漸衰退的現在為當代設計應用的無限可能。

此次「艋舺靈界市」透過設計再詮釋，讓過去被視為禁忌的產業，成為展現文化美學的舞台，翻轉大眾對於糊紙文化的恐怖印象，看見擁有限時限定特性的工藝美學。讓萬華糊紙文化再度走進群眾，不只是追憶過往，更是企圖讓糊紙展現工藝韌性，架構出當代美學符號，喚起人們對在地文化的重視。

