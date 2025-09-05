新北移工文化免費戲劇巡演9/14啟動 社區場次前20名報名再送小禮物

新北市府推動「移工多元文化戲劇巡演」，今年巡演自9月14日起開始辦理。圖為往年活動情況。（新北市勞工局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市有近10萬名移工，新北市府勞工局長陳瑞嘉說，市府連續11年推動「移工多元文化戲劇巡演」，今年再度攜手六藝劇團製作互動親子劇《紅心女王的心願之旅》，於9月至11月陸續前往三重、永和、淡水等區域免費演出，各場次10天前開放線上報名，前20名小朋友可獲小禮物，現場也安排互動式文化體驗與任務闖關活動。

陳瑞嘉指出，今年巡演以「寓教於樂＋文化體驗」為核心，希望觀眾透過親子劇學習理解與包容，並邀請來自越南、印尼、泰國、菲律賓的朋友同台互動；除了社區演出，校園場次也接著在9月15日開始巡演，共計辦理10場社區場及25場校園場，巡演以未曾造訪過及偏遠學校為優先申辦資格。

請繼續往下閱讀...

勞工局說，今年首場社區演出將於9月14日在新北市立圖書館辦理，每場社區演出前10天將開放早鳥報名，首場活動雖已報名額滿，不過現場仍有保留座位，歡迎直接到現場排隊入場；更多演出場次資訊與報名連結可上「新北市移工多元文化戲劇巡演」粉絲專頁查詢。

勞工局補充，新北市移工主要來自越南、印尼、泰國、菲律賓這4國，截至今年7月底，統計已達近10萬人。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法