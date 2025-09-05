自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「收藏絕美・物命續新」日本花蓮震後工藝復興展9/12登場！

2025/09/05 14:20

佛教慈濟基金會認為，瓦礫中誕生的，卻是堅韌不屈的創作之心，為向世界傳遞這股從災難中重生的力量，辦理「收藏絕美・物命續新——日本能登暨花蓮震後工藝復興展」，9月12日至26日於台北遠東SOGO百貨復興館9樓盛大展出。（主辦單位提供）佛教慈濟基金會認為，瓦礫中誕生的，卻是堅韌不屈的創作之心，為向世界傳遞這股從災難中重生的力量，辦理「收藏絕美・物命續新——日本能登暨花蓮震後工藝復興展」，9月12日至26日於台北遠東SOGO百貨復興館9樓盛大展出。（主辦單位提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕日本能登半島與台灣花蓮在2024年，相繼受到強震重創，導致家園毀壞、工坊傾圮、藝術作品化為瓦礫，佛教慈濟基金會認為，瓦礫中誕生的，卻是堅韌不屈的創作之心，為向世界傳遞這股從災難中重生的力量，辦理「收藏絕美・物命續新——日本能登暨花蓮震後工藝復興展」，將在9月12日至26日於台北遠東SOGO百貨復興館9樓盛大展出。

佛教慈濟基金會表示，本屆展覽源於慈濟在兩地賑災時的體會，在失去一切的環境中，工藝職人與藝術家依舊用雙手修復文化與生活。日本能登代表性的傳統工藝——「輪島塗」、「珠洲燒」、「穴水町木製工藝」，因地震造成工坊與窯爐全毀，面臨文化斷層危機；花蓮藝術家則在一次次作品破碎中淬煉創作，展現生命的韌性與創造力，這些作品不僅重現工藝的精湛，更承載著「從斷裂到重生」的歷程，讓觀者感受人類面對無常的勇氣與希望。

佛教慈濟基金會指出，展覽匯集2地創作者災後孕育的新作，從精緻的漆藝到重生的陶燒，每一件作品都講述一段跨越苦難、守護文化的故事。觀眾在展場中，將看見文化如何在風災與地震的考驗下延續，也將體會災後人性光輝帶來的啟發與感動，希望透過這場跨國工藝復興展，讓更多人看見藝術背後的堅毅與愛，並從中汲取面對生活挑戰的力量。

展覽資訊

• 展覽名稱：收藏絕美・物命續新——日本能登暨花蓮震後工藝復興展

• 展覽期間：2025年9月12日（五）至2025年9月26日（五）

• 展覽地點：台北遠東SOGO百貨復興館9樓中庭特展區

