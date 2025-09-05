只有馬祖能超越馬祖！國際藝術島第３屆盛大登場 揭密「拍楸」背後精神

開幕邀請馬祖戲劇團、馬悠蹈嶼舞蹈團，以及愛樂劇工廠共同演出的《拍楸的呵聲》。（文總提供）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕由連江縣政府與文化總會共同主辦的「第三屆馬祖國際藝術島」，今（5）日在梅石文化中心舉行開幕式。本屆以「拍楸」（意指齊心協力收網）為策展主題，從討海人的生活智慧出發，將馬祖的軍事遺跡與在地文化編織成一張壯闊的藝術網絡，吸引國內外藝術家與居民共同參與，展現「越在地越國際」的獨特魅力。

文化部次長李靜慧表示，空間的轉譯，讓堅硬的戰地遺產，有了溫柔訴說自己故事的可能。（文總提供）

連江縣縣長王忠銘表示，「拍楸」的精神在於全民齊心協力，這正是藝術島最動人的核心。從公務同仁、策展團隊、藝術家，到民宿業者與熱情鄉親，每個人都成為藝術島的一份子。這場盛事不只屬於政府，更是全體馬祖人共同編織的文化大網，向世界展現馬祖的自信與驕傲。文化總會秘書長李厚慶則提到，文總扮演著橋樑角色，讓世界的風吹進馬祖，也讓在地的文化種子開花結果，而本屆的成果，正是珍貴的「藝術漁獲」。

在地協力代表的北竿耆老黃鵬武回應拍楸的精神，希望讓馬祖珍貴的漁業文化得以被更多人認識。（文總提供）

本屆藝術島最大亮點，在於將過去冷戰時期的軍事據點，重新轉譯為充滿創造力的藝術空間。文化部次長李靜慧表示，這幾年看到一座座軍事據點，如梅石藝文中心、軍魂電廠、26、53與77據點等，在藝術家巧手下「轉身」，讓堅硬的戰地遺產有了溫柔訴說故事的可能。總策畫吳漢中也強調，藝術島的核心是透過藝術擴大公共對話，讓更多人親近這塊蘊含深厚底蘊的島嶼。

多件作品回應「拍楸」精神與海洋文化。策展人那高．卜沌以「一個網目養一個人」為題，呈現討海人的生活智慧與工藝。國際藝術家伊祐．噶照的經典作品《海就是我的陸》、竹編藝術家甘銘源的《拍楸-簍光．竹影》，以及康雅筑聚焦女性智慧的《解編那回返之徑》，都讓觀眾在澳口與聚落間，親身感受馬祖的漁村日常。

從冷戰前線到世界島嶼，馬祖正以藝術重新定義自己，藝術島展期即日起持續到11月16日，邀請國內外朋友親自登島，體驗這場集結歷史、自然與社群的文化盛宴。詳詢馬祖國際藝術島官網。

