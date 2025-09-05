自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

只有馬祖能超越馬祖！國際藝術島第３屆盛大登場 揭密「拍楸」背後精神

2025/09/05 18:47

開幕邀請馬祖戲劇團、馬悠蹈嶼舞蹈團，以及愛樂劇工廠共同演出的《拍楸的呵聲》。（文總提供）開幕邀請馬祖戲劇團、馬悠蹈嶼舞蹈團，以及愛樂劇工廠共同演出的《拍楸的呵聲》。（文總提供）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕由連江縣政府與文化總會共同主辦的「第三屆馬祖國際藝術島」，今（5）日在梅石文化中心舉行開幕式。本屆以「拍楸」（意指齊心協力收網）為策展主題，從討海人的生活智慧出發，將馬祖的軍事遺跡與在地文化編織成一張壯闊的藝術網絡，吸引國內外藝術家與居民共同參與，展現「越在地越國際」的獨特魅力。

文化部次長李靜慧表示，空間的轉譯，讓堅硬的戰地遺產，有了溫柔訴說自己故事的可能。（文總提供）文化部次長李靜慧表示，空間的轉譯，讓堅硬的戰地遺產，有了溫柔訴說自己故事的可能。（文總提供）

連江縣縣長王忠銘表示，「拍楸」的精神在於全民齊心協力，這正是藝術島最動人的核心。從公務同仁、策展團隊、藝術家，到民宿業者與熱情鄉親，每個人都成為藝術島的一份子。這場盛事不只屬於政府，更是全體馬祖人共同編織的文化大網，向世界展現馬祖的自信與驕傲。文化總會秘書長李厚慶則提到，文總扮演著橋樑角色，讓世界的風吹進馬祖，也讓在地的文化種子開花結果，而本屆的成果，正是珍貴的「藝術漁獲」。

在地協力代表的北竿耆老黃鵬武回應拍楸的精神，希望讓馬祖珍貴的漁業文化得以被更多人認識。（文總提供）在地協力代表的北竿耆老黃鵬武回應拍楸的精神，希望讓馬祖珍貴的漁業文化得以被更多人認識。（文總提供）

本屆藝術島最大亮點，在於將過去冷戰時期的軍事據點，重新轉譯為充滿創造力的藝術空間。文化部次長李靜慧表示，這幾年看到一座座軍事據點，如梅石藝文中心、軍魂電廠、26、53與77據點等，在藝術家巧手下「轉身」，讓堅硬的戰地遺產有了溫柔訴說故事的可能。總策畫吳漢中也強調，藝術島的核心是透過藝術擴大公共對話，讓更多人親近這塊蘊含深厚底蘊的島嶼。

多件作品回應「拍楸」精神與海洋文化。策展人那高．卜沌以「一個網目養一個人」為題，呈現討海人的生活智慧與工藝。國際藝術家伊祐．噶照的經典作品《海就是我的陸》、竹編藝術家甘銘源的《拍楸-簍光．竹影》，以及康雅筑聚焦女性智慧的《解編那回返之徑》，都讓觀眾在澳口與聚落間，親身感受馬祖的漁村日常。

從冷戰前線到世界島嶼，馬祖正以藝術重新定義自己，藝術島展期即日起持續到11月16日，邀請國內外朋友親自登島，體驗這場集結歷史、自然與社群的文化盛宴。詳詢馬祖國際藝術島官網

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應