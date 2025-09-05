自由電子報
藝文 > 即時

「哥吉拉」登陸馬祖舊體育場！福島記憶與台灣核電公投交會 柳幸典用「警示黃鐵桶」問１難題

2025/09/05 18:57

日本藝術家柳幸典《哥吉拉計畫—健康島嶼幸福馬祖》中的核廢料黃鐵桶體提醒福島核災的過去。日本藝術家柳幸典《哥吉拉計畫—健康島嶼幸福馬祖》中的核廢料黃鐵桶體提醒福島核災的過去。

〔記者董柏廷／馬祖報導〕由連江縣政府與文化總會共同主辦的「第三屆馬祖國際藝術島」，今（5）日在梅石文化中心舉行開幕式。本屆以「拍楸」（意指齊心協力收網）為策展主題，從討海人的生活智慧出發，將馬祖的軍事遺跡與在地文化編織成一張壯闊的藝術網絡，吸引國內外藝術家與居民共同參與。其中，日本當代藝術家柳幸典在南竿舊體育場推出大型裝置《哥吉拉計畫2025—健康島嶼幸福馬祖》，以核能歷史、地緣政治與在地日常交疊出新的地景記憶。

國際藝術家柳幸典期待日本和台灣有更多交流與互動。（文總提供）國際藝術家柳幸典期待日本和台灣有更多交流與互動。（文總提供）

柳幸典在開幕致詞時表示，作品靈感來自2011年東日本大震災引發的核災，讓人聯想到電影中由氫彈試驗催生的哥吉拉，撕裂城市的末日場景，是面對記憶與技術的代價，他亦提到，「當我在廣島的離島生活，來到同為前線島嶼的馬祖，看見海與陸的力量交界，也看見台灣社會對核能的公共討論，作品完成那天，碰上台灣核能公投，是不是也有一些來自『哥吉拉』想要傳達的問題？」

作品以大面積警示黃工業鐵桶為核心物件，結合台電提供的廢棄電箱、電桿與管線，並配置回收場收集的舊衣、洗衣機、腳踏車、漁船等在地物件。觀眾沿著球場動線行走，在「安全距離」間感受制度與日常的拉鋸：一端象徵能源治理與規訓，一端攜帶身體溫度與生活痕跡。中央的「虹膜」影像不斷映現原子彈與氫彈蘑菇雲，以及太平洋核試影像，形成全球災難記憶與島嶼經驗的互文。

日本藝術家柳幸典《哥吉拉計畫—健康島嶼幸福馬祖》。（崔明杰攝、VERA design製作，文總提供）日本藝術家柳幸典《哥吉拉計畫—健康島嶼幸福馬祖》。（崔明杰攝、VERA design製作，文總提供）

柳幸典以解構國族符號與權力結構見長，自1993年以《Ant Farm》代表日本參加威尼斯雙年展後備受矚目。此次在馬祖的現地製作，延續其對技術烏托邦、能源政治與記憶政治的關注，將戰地遺址從「過去的印記」轉化為「當下的提問」。策展團隊表示，此案以廢材與舊物形塑時代斷面，回應馬祖身為前線島嶼的獨特位置，也引導觀者思考在核能與能源轉型之間，社會如何凝聚共識。

作品開放期間，舊體育場將以限定時段管制人流，現場提供多語導覽與閱讀清單，延伸至核能史、冷戰史與太平洋島嶼研究。官方APP同步上線語音導覽，讓觀眾在沒有志工導覽的時段，也能理解作品脈絡。活動詳詢馬祖國際藝術島官網

