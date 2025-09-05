今年必去離島展！從「島嶼釀」到「拍楸」 馬祖用藝術釀出在地驕傲

文化總會李厚慶秘書長表示，文總的角色是搭建橋樑，讓世界的風吹進馬祖，將連結的種子吹到在地，讓各種可能性在當地開花結果。（文總提供）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕 由連江縣政府與文化總會共同主辦的「第三屆馬祖國際藝術島」，今（5）日在梅石文化中心舉行開幕式。

文化總會秘書長李厚慶表示，2018年第一次登島親見擺暝文化，開啟文總與馬祖合作的旅程。6年來從定錨到把樁釘穩，今年「拍楸」收成可見，公私協作與企業串連讓成果被更多人看見。文總將持續把外來之風與在地之土結合，吸引更多旅人認識馬祖、買機票登島，讓10年計畫長出更長遠的未來。

總策劃吳漢中表示，藝術島做為當代「拍楸」，策展的核心思考不僅是轉譯馬祖多元面向的當代議題，重新詮釋而為當代的地景作品，更是擴大公共對話的參與。（文總提供）

連江縣長王忠銘在梅石藝文中心致詞回顧三屆主題分別為：第1屆「島嶼釀」打開島與世界的互通；第2屆「生紅過夏」透過勞動與釀造凝聚社群；第3屆的「拍楸」則把團結合作落地成形。他指出，本屆有9國藝術家、超過50個團隊遍布四鄉五島，用藝術讓馬祖發光。

王忠銘提到，今年最大突破在數位導覽與智慧服務。民眾下載官方APP即可收聽語音導覽，即使無志工陪走亦能理解作品精華。縣府以10年為期推動，希望至第5屆能形成島嶼博物館概念，讓馬祖以別具一格的文化風貌向世界發聲。

開幕邀請馬祖戲劇團、馬悠蹈嶼舞蹈團，以及愛樂劇工廠共同演出的《拍楸的呵聲》。（文總提供）

文化部次長李靜慧指出，連江縣政府使文化部政策得以在地開花，包括梅石藝文中心與多處據點轉譯，讓軍事遺址成為文化節點。今年更計畫將馬祖作品帶往各地展演，例如在文博會設置馬祖館，並規劃將《馬祖心情記事》等節目帶到衛武營，文化部願扮演「經紀人」角色，促成島上成果巡迴，讓更多人看見馬祖的聲音與色彩。

總策劃吳漢中分享，第3屆籌備歷經挑戰，文總總在背後支援，讓跨國共創得以完成。今年在地協力者超過440人，並與全台美術館館長擔任策展顧問，共同參與評議與現地連結，讓作品真正走進家戶與社群。

策展人陳敬寶強調，建構馬祖文化主體的形構過程中，需要勇於承接他人地凝視，「我們以為的我們」與「他人眼中的我們」交疊島嶼的文化認同。他亦邀請更多觀眾親臨現場，透過作品體驗社群與海的脈動。詳詢馬祖國際藝術島官網。

