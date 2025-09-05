自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

今年必去離島展！從「島嶼釀」到「拍楸」 馬祖用藝術釀出在地驕傲

2025/09/05 19:00

文化總會李厚慶秘書長表示，文總的角色是搭建橋樑，讓世界的風吹進馬祖，將連結的種子吹到在地，讓各種可能性在當地開花結果。（文總提供）文化總會李厚慶秘書長表示，文總的角色是搭建橋樑，讓世界的風吹進馬祖，將連結的種子吹到在地，讓各種可能性在當地開花結果。（文總提供）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕 由連江縣政府與文化總會共同主辦的「第三屆馬祖國際藝術島」，今（5）日在梅石文化中心舉行開幕式。

文化總會秘書長李厚慶表示，2018年第一次登島親見擺暝文化，開啟文總與馬祖合作的旅程。6年來從定錨到把樁釘穩，今年「拍楸」收成可見，公私協作與企業串連讓成果被更多人看見。文總將持續把外來之風與在地之土結合，吸引更多旅人認識馬祖、買機票登島，讓10年計畫長出更長遠的未來。

總策劃吳漢中表示，藝術島做為當代「拍楸」，策展的核心思考不僅是轉譯馬祖多元面向的當代議題，重新詮釋而為當代的地景作品，更是擴大公共對話的參與。（文總提供）總策劃吳漢中表示，藝術島做為當代「拍楸」，策展的核心思考不僅是轉譯馬祖多元面向的當代議題，重新詮釋而為當代的地景作品，更是擴大公共對話的參與。（文總提供）

連江縣長王忠銘在梅石藝文中心致詞回顧三屆主題分別為：第1屆「島嶼釀」打開島與世界的互通；第2屆「生紅過夏」透過勞動與釀造凝聚社群；第3屆的「拍楸」則把團結合作落地成形。他指出，本屆有9國藝術家、超過50個團隊遍布四鄉五島，用藝術讓馬祖發光。

王忠銘提到，今年最大突破在數位導覽與智慧服務。民眾下載官方APP即可收聽語音導覽，即使無志工陪走亦能理解作品精華。縣府以10年為期推動，希望至第5屆能形成島嶼博物館概念，讓馬祖以別具一格的文化風貌向世界發聲。

開幕邀請馬祖戲劇團、馬悠蹈嶼舞蹈團，以及愛樂劇工廠共同演出的《拍楸的呵聲》。（文總提供）開幕邀請馬祖戲劇團、馬悠蹈嶼舞蹈團，以及愛樂劇工廠共同演出的《拍楸的呵聲》。（文總提供）

文化部次長李靜慧指出，連江縣政府使文化部政策得以在地開花，包括梅石藝文中心與多處據點轉譯，讓軍事遺址成為文化節點。今年更計畫將馬祖作品帶往各地展演，例如在文博會設置馬祖館，並規劃將《馬祖心情記事》等節目帶到衛武營，文化部願扮演「經紀人」角色，促成島上成果巡迴，讓更多人看見馬祖的聲音與色彩。

總策劃吳漢中分享，第3屆籌備歷經挑戰，文總總在背後支援，讓跨國共創得以完成。今年在地協力者超過440人，並與全台美術館館長擔任策展顧問，共同參與評議與現地連結，讓作品真正走進家戶與社群。

策展人陳敬寶強調，建構馬祖文化主體的形構過程中，需要勇於承接他人地凝視，「我們以為的我們」與「他人眼中的我們」交疊島嶼的文化認同。他亦邀請更多觀眾親臨現場，透過作品體驗社群與海的脈動。詳詢馬祖國際藝術島官網

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應