「蒙面女」是誰？攝影家謝三泰鏡頭下的澎湖婦女 道出半世紀前台灣最堅毅的風景

謝三泰〈蒙面女〉，記錄下早期澎湖婦女的工作樣態。 2004年。（攝影中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家攝影文化中心推出的「致未來：謝三泰紀實影像展」，以線上展形式呈現館內典藏攝影家謝三泰的作品，展出其「走拍台灣」、「澎湖印記」、「街頭劇場」等3大系列共22件作品，由影像研究者及紀錄片編導鍾宜杰詮釋策劃，展期即日起至11月2日，觀眾可透過線上展覽平台瀏覽。

其中，一張神祕的照片，一名婦女以頭巾與布巾將臉部層層包裹，只露出一雙眼神，背後是澎湖特有的咾咕石牆。拍攝於2004年的作品〈蒙面女〉，是攝影家謝三泰「澎湖印記」系列中最具代表性的影像之一，它不僅捕捉了澎湖婦女獨特的「蒙面文化」，更透過一個人的身影，訴說著台灣早期勞動者的堅毅與辛酸。

請繼續往下閱讀...

謝三泰〈高雄旗津〉記錄旗津因1967年開港工程成島，居民長年依靠渡輪、舢舨往返鼓山。（攝影中心提供）

展覽策展人鍾宜杰指出，澎湖因地勢平坦，風大日烈，早期婦女在農閒時為貼補家用，常會外出勞動，以布巾蒙面來遮陽擋風，看似簡單的畫面，實則濃縮了澎湖特殊地理環境與人文生活的結合，成為謝三泰鏡頭下最動人的一景。

謝三泰出生於澎湖，對家鄉有著深厚的情感與觀察。「澎湖印記」系列是他30多年澎湖鄉愁的告解，照片中的人物，無論是純樸的漁村婦人，或剛毅的男人，都隱約反映出他對家鄉與父母的思念。

除了〈蒙面女〉，謝三泰「走拍台灣」系列中的〈高雄旗津〉，也以同樣真摯的視角，紀錄了另一位台灣勞動者，訴說著那個年代人們在生活中的掙扎與堅持。謝三泰鏡頭下的這些「無名英雄」，正是台灣社會堅實的基石。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法