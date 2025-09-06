龍崎草地博士林仙化 用四句聯帶導覽發揚鄉土文化

林仙化在龍崎牛埔泥岩水土保持教學園區擔任解說義工逾20年，常用四句聯與各地遊客熱情互動。（南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕被稱為「草地博士」的龍崎在地作家林仙化，善用台語四句聯解說鄉土文化、描寫人生百態，創作超過5000則，他投身水土保持教學園區義工逾20年，吸引無數遊客到園區聽他妙語如珠的導覽體驗，成為一大亮點。

林仙化竹編彩繪作品〈六畜興旺〉，描繪昔日農村生活。（南市觀旅局提供）

林仙化自創竹編彩繪。（南市觀旅局提供）

四句聯是台灣民間文學中，以四句為一組的韻文唸白，熟稔音韻的林仙化喜用四句聯書創作，加上自創竹編彩繪，讓參與過林仙化導覽的遊客印象深刻。林仙化表示，創作之初在竹編彩繪上加入吉祥話的靈感，是來自小時候聽長輩講四句聯，喜歡母語優美音調與蘊藏的民間智慧，四句聯好記好聽，因此他用台語韻書《彙音寶鑑》訓練自己對句押韻，即興創作。

林仙化創作四句聯，常參考台語韻書《彙音寶鑑》找出適合的韻腳。（南市觀旅局提供）

不僅有外縣市警察局拿林仙化的四句聯作品宣導交通安全；台南成大醫院為推展偏鄉衛教，更請林仙化協助把樂齡飲食、安寧醫療等觀念轉換為四句聯，例如「油鹽醬料重口味，食了過頭身體虛」、「自然往生叫安寧，插管摧殘叫酷刑」等。

林仙化擅長竹藝，近年以龍崎常見的老竹頭做創意雕刻。（南市觀旅局提供）

林仙化說，如今年事漸高，彩繪較費眼力，他改用龍崎常見的麻竹頭（地下莖）雕刻創作，儘管龍崎因竹編產業沒落、人口嚴重外流，但此地人文薈萃，培育出多位校長，希望自己的創作能幫助鄉土文化傳承推廣。

