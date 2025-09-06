自由電子報
藝文 > 即時

台灣月琴民謠祭開幕 陳明章見一現象很開心

2025/09/06 15:53

王力（左起）、陳言祐與聖心女孩們開心演出。（台灣月琴民謠協會提供）王力（左起）、陳言祐與聖心女孩們開心演出。（台灣月琴民謠協會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕邁入15週年的「2025台灣月琴民謠祭」，今（6）日上午在北投溫泉博物館舉辦開幕音樂會。今年以「生根・傳承・創新・演繹」為核心精神，透過跨世代、多形式的演出，展現民謠的延續力與創造力。

活動創辦人陳明章與大弟子王天佑，以恆春經典民謠象徵世代之間的音樂接力。兩人的兒子陳言祐與王力，則攜手呈現正在西門町紅樓演出的《林投姐、妳叫什麼名字》主題曲，展現民謠跨域的新能量。

「2025台灣月琴民謠祭」，陳明章（舞台左）與大弟子王天佑同台演出。今年活動除音樂會之外，還包括月琴與竹工藝裝置藝術展。（台灣月琴民謠協會提供）「2025台灣月琴民謠祭」，陳明章（舞台左）與大弟子王天佑同台演出。今年活動除音樂會之外，還包括月琴與竹工藝裝置藝術展。（台灣月琴民謠協會提供）

還有「北投國小月琴社」的民謠組曲，以及「聖心女孩」以搖滾女聲重新詮釋「新十八姑娘」。陳明章開心地說，從事月琴教學這麼多年，看到越來越多年輕人喜愛並學會月琴，甚至創新演出形式，讓他感受到傳承的活力。

民謠祭自即日進行至28日，活動內容包括月琴與竹工藝裝置藝術展、音樂會、講唱會與工作坊。今年還特別在民謠祭期間推出的「捷運那卡西」音樂會，將新北投捷運車廂化身流動舞台，讓通勤民眾在日常移動中邂逅民謠，體現「民謠源於生活，民謠常在生活裡」的精神。

