晴時多雲

藝文 > 即時

蒲添生「運動系列」雕塑再現 北香湖公園11月將揭幕

2025/09/06 17:23

嘉義市慶祝建城321年，再現蒲添生經典作品「運動系列」。（記者王善嬿攝）嘉義市慶祝建城321年，再現蒲添生經典作品「運動系列」。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市今年建城321年，市文化局舉行藝文系列活動慶祝，其中與蒲添生雕塑文化藝術基金會合作，將已故雕塑家蒲添生10件經典作品「運動系列」雕塑再製，常設在北香湖公園展出，11月將舉行揭幕典禮。

近日，「運動系列」雕塑已陸續裝置於北香湖公園草地上，吸引往來民眾的目光。

蒲添生經典作品「運動系列」將常設於嘉義市北香湖公園。（記者王善嬿攝）蒲添生經典作品「運動系列」將常設於嘉義市北香湖公園。（記者王善嬿攝）

市文化局長謝育哲說，出身嘉義市的蒲添生是台灣雕塑先驅，其所創作的「運動系列」是台灣美術史重要里程碑，該系列是蒲添生受到羅馬尼亞「體操精靈」西莉瓦絲，於1988年漢城奧運時的優雅姿態、卓越技巧與高難度動作而觸動，該系列共有10件，原作尺寸40至50公分高，現在典藏於國立台灣美術館、高雄市立美術館及嘉義市立美術館。

謝育哲說，在迎接建城321年之際，經與蒲添生之子蒲浩志討論後，將「運動系列」作品再製，返回故鄉重現，是嘉義市城市文化進程的關鍵一步，也代表城市新文化符碼，將畫都底蘊、運動精神與公共藝術都結合起來，希望讓嘉義的文化故事更完整。目前10座雕塑已完成安裝，後續將進行草坪整地及植栽美化工程，10月完工，11月將舉行揭幕典禮。

