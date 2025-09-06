限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
蒲添生「運動系列」雕塑再現 北香湖公園11月將揭幕
嘉義市慶祝建城321年，再現蒲添生經典作品「運動系列」。（記者王善嬿攝）
〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市今年建城321年，市文化局舉行藝文系列活動慶祝，其中與蒲添生雕塑文化藝術基金會合作，將已故雕塑家蒲添生10件經典作品「運動系列」雕塑再製，常設在北香湖公園展出，11月將舉行揭幕典禮。
近日，「運動系列」雕塑已陸續裝置於北香湖公園草地上，吸引往來民眾的目光。
請繼續往下閱讀...
蒲添生經典作品「運動系列」將常設於嘉義市北香湖公園。（記者王善嬿攝）
市文化局長謝育哲說，出身嘉義市的蒲添生是台灣雕塑先驅，其所創作的「運動系列」是台灣美術史重要里程碑，該系列是蒲添生受到羅馬尼亞「體操精靈」西莉瓦絲，於1988年漢城奧運時的優雅姿態、卓越技巧與高難度動作而觸動，該系列共有10件，原作尺寸40至50公分高，現在典藏於國立台灣美術館、高雄市立美術館及嘉義市立美術館。
謝育哲說，在迎接建城321年之際，經與蒲添生之子蒲浩志討論後，將「運動系列」作品再製，返回故鄉重現，是嘉義市城市文化進程的關鍵一步，也代表城市新文化符碼，將畫都底蘊、運動精神與公共藝術都結合起來，希望讓嘉義的文化故事更完整。目前10座雕塑已完成安裝，後續將進行草坪整地及植栽美化工程，10月完工，11月將舉行揭幕典禮。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應