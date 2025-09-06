自由電子報
藝文 > 即時

全台最硬派約會祕境！馬祖隱藏版景點「軍魂發電廠」 藝術家把時間「跳」出來

2025/09/06 20:07

北竿「軍魂發電廠」今年再度開放，成為「島嶼生息III：軍魂1975時間美術館」展區。（記者董柏廷攝）北竿「軍魂發電廠」今年再度開放，成為「島嶼生息III：軍魂1975時間美術館」展區。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕由連江縣政府與文化總會共同主辦的第3屆馬祖國際藝術島正式登場，自9月5日起至11月16日展開，今年亮點之一，就是將軍事戰地遺址、碉堡、電廠等都變成了展演舞台，讓國內外藝術家與民眾一起走進這些充滿故事的空間，透過藝術創作，重新感受馬祖四鄉五島的獨特魅力。

其中，最受矚目的展演場域，非北竿的「軍魂發電廠」莫屬。這個充滿歷史張力的空間再度開放，以台灣電力公司公共藝術策劃的「島嶼生息III：軍魂1975時間美術館」為核心，邀請多組藝術家進駐創作。展覽回應自1975年以來，馬祖迎來電力半世紀的集體記憶，透過聲音、影像、裝置與表演等多元形式，徹底翻轉過往戰地給人的硬派印象，重新探討島嶼與國族的深層關係。其中《時間行者》系列是今年矚目焦點之一，由驫舞劇場藝術總監蘇威嘉親自統籌，邀請多達11組頂尖藝術團隊，在9月至11月期間接力演出。

今（6）日蘇威嘉的編舞小品登場，他以音樂家王榆鈞的聲響音樂為背景，邀請舞者方妤婷與陳珮榕演繹，作品中舞者貼著牆面如雙股螺旋般交纏並滾動。蘇威嘉受訪時表示，「舞作就像進入一場時間的漩渦」，期望邀請觀眾共同沉浸在空間與時間之流中，並帶走各自的感受。

接著，劉奕伶、莊博翔、李尹櫻、王宇光、郭乃妤、鄭一㠙、林祐如、陳武康與葉名樺、王宏元與黃人傑、駱思維、黎偉翰等11組藝術家們也將陸續演出單人或雙人作品，引領觀眾穿越不同的時間軸線，體驗軍魂發電廠的多重層次。文總提醒，由於軍魂電廠場地空間有限，觀眾必須事先預約，詳詢Accupass網站。（https://reurl.cc/VWeVK5

《時間行者》系列作品之一，由驫舞劇場藝術總監蘇威嘉的編舞小品由雙舞者演繹「時間」。（記者董柏廷攝）《時間行者》系列作品之一，由驫舞劇場藝術總監蘇威嘉的編舞小品由雙舞者演繹「時間」。（記者董柏廷攝）觀眾可以在軍魂發電廠，近距離欣賞演出。（記者董柏廷攝）觀眾可以在軍魂發電廠，近距離欣賞演出。（記者董柏廷攝）

