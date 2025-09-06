馬祖驚現夢幻「螢光蜘蛛網」！日本藝術家《生命之網》纏繞１空間 觀眾呼：直逼《鬼滅之刃》蜘蛛山

日本藝術家雙人組米谷健與茱莉亞，在南竿山隴排練場展出超夢幻作品的《生命之網》。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕秋天瘋馬祖，不只追藍眼淚，還要衝藝術展！由連江縣政府與文化總會共同主辦的第3屆馬祖國際藝術島於9月5日至11月16日展開，今年活動超有哏，除了將戰地據點與電廠變身展場，更邀請到日本藝術家雙人組米谷健（Ken Yonetani）與茱莉亞（Julia Yonetani），在南竿山隴排練場展出超夢幻的《生命之網》（Web of Life），他們用數千條釣魚線與魚珠交織，搭配紫外線燈光，讓整個空間彷如夢境底，現場更有觀眾直呼：「像走進現實版的藍眼淚，還有一點《鬼滅之刃》蜘蛛山的氛圍！」

米谷健與茱莉亞長年關注生態議題，首次來到馬祖創作，走訪防空洞、軍事據點後，曾言「馬祖與沖繩一樣，承載著冷戰記憶與海島文化的共鳴」。他們以魚線編織出複雜的網絡結構，象徵生命體彼此依存，並在紫外線燈下閃爍成海洋幻境。藝術家強調，這件作品不只是美麗的光影，而是要提醒觀眾「自然生態的脆弱性」，藉由藝術引導人們重新思考人與環境的關係。他們過往曾以非常規材料創作，回應澳洲大堡礁衰退、福島核災等議題，也曾受邀參與威尼斯雙年展等多項國際重要藝術展會，這次他們將創作能量帶到馬祖，也為這屆藝術島注入了獨特的國際視角。

請繼續往下閱讀...

《生命之網》除了呼應馬祖藍眼淚，也轉譯了島嶼歷史與文化韌性。作品本身象徵著生態系統中，萬物生命體之間緊密且不可分割的連結，特別是人類與海洋之間的相互依存關係，呼籲人們重新思考人與環境的共生。

當紫外線燈光一亮，整件作品立刻幻化為螢光藍色的海洋，宛如馬祖的自然奇景「藍眼淚」在室內重現，藉此提醒人們自然生態的脆弱性，引導觀眾重新思考人與環境的關係，並轉譯馬祖島嶼所承載的歷史記憶與文化韌性。透過此作，藝術家以溫柔且充滿詩意的方式，為這座剛硬的戰地島嶼注入了全新的生命力，現場觀看時，觀眾會被螢光包圍，恍如置身星空海底。

除了國內外藝術家，第３屆馬祖國際藝術島廣邀近百位在地伙伴參與，從旅宿、食堂、文創據點到導覽員，共同為遊客打造完整的藝術之旅。

《生命之網》除了呼應馬祖藍眼淚，亦轉譯了島嶼歷史與文化韌性。（記者董柏廷攝）《生命之網》用數千條釣魚線與魚珠交織，搭配紫外線燈光，讓整個空間彷如夢境底。（記者董柏廷攝）《生命之網》貫串整個空間，現場更有觀眾直呼：「像走進現實版的藍眼淚，還有一點《鬼滅之刃》蜘蛛山的氛圍！」（記者董柏廷攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法