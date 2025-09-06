自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

馬祖驚現夢幻「螢光蜘蛛網」！日本藝術家《生命之網》纏繞１空間 觀眾呼：直逼《鬼滅之刃》蜘蛛山

2025/09/06 20:39

日本藝術家雙人組米谷健與茱莉亞，在南竿山隴排練場展出超夢幻作品的《生命之網》。（記者董柏廷攝）日本藝術家雙人組米谷健與茱莉亞，在南竿山隴排練場展出超夢幻作品的《生命之網》。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕秋天瘋馬祖，不只追藍眼淚，還要衝藝術展！由連江縣政府與文化總會共同主辦的第3屆馬祖國際藝術島於9月5日至11月16日展開，今年活動超有哏，除了將戰地據點與電廠變身展場，更邀請到日本藝術家雙人組米谷健（Ken Yonetani）與茱莉亞（Julia Yonetani），在南竿山隴排練場展出超夢幻的《生命之網》（Web of Life），他們用數千條釣魚線與魚珠交織，搭配紫外線燈光，讓整個空間彷如夢境底，現場更有觀眾直呼：「像走進現實版的藍眼淚，還有一點《鬼滅之刃》蜘蛛山的氛圍！」

米谷健與茱莉亞長年關注生態議題，首次來到馬祖創作，走訪防空洞、軍事據點後，曾言「馬祖與沖繩一樣，承載著冷戰記憶與海島文化的共鳴」。他們以魚線編織出複雜的網絡結構，象徵生命體彼此依存，並在紫外線燈下閃爍成海洋幻境。藝術家強調，這件作品不只是美麗的光影，而是要提醒觀眾「自然生態的脆弱性」，藉由藝術引導人們重新思考人與環境的關係。他們過往曾以非常規材料創作，回應澳洲大堡礁衰退、福島核災等議題，也曾受邀參與威尼斯雙年展等多項國際重要藝術展會，這次他們將創作能量帶到馬祖，也為這屆藝術島注入了獨特的國際視角。

《生命之網》除了呼應馬祖藍眼淚，也轉譯了島嶼歷史與文化韌性。作品本身象徵著生態系統中，萬物生命體之間緊密且不可分割的連結，特別是人類與海洋之間的相互依存關係，呼籲人們重新思考人與環境的共生。

當紫外線燈光一亮，整件作品立刻幻化為螢光藍色的海洋，宛如馬祖的自然奇景「藍眼淚」在室內重現，藉此提醒人們自然生態的脆弱性，引導觀眾重新思考人與環境的關係，並轉譯馬祖島嶼所承載的歷史記憶與文化韌性。透過此作，藝術家以溫柔且充滿詩意的方式，為這座剛硬的戰地島嶼注入了全新的生命力，現場觀看時，觀眾會被螢光包圍，恍如置身星空海底。

除了國內外藝術家，第３屆馬祖國際藝術島廣邀近百位在地伙伴參與，從旅宿、食堂、文創據點到導覽員，共同為遊客打造完整的藝術之旅。

《生命之網》除了呼應馬祖藍眼淚，亦轉譯了島嶼歷史與文化韌性。（記者董柏廷攝）《生命之網》除了呼應馬祖藍眼淚，亦轉譯了島嶼歷史與文化韌性。（記者董柏廷攝）《生命之網》用數千條釣魚線與魚珠交織，搭配紫外線燈光，讓整個空間彷如夢境底。（記者董柏廷攝）《生命之網》用數千條釣魚線與魚珠交織，搭配紫外線燈光，讓整個空間彷如夢境底。（記者董柏廷攝）《生命之網》貫串整個空間，現場更有觀眾直呼：「像走進現實版的藍眼淚，還有一點《鬼滅之刃》蜘蛛山的氛圍！」（記者董柏廷攝）《生命之網》貫串整個空間，現場更有觀眾直呼：「像走進現實版的藍眼淚，還有一點《鬼滅之刃》蜘蛛山的氛圍！」（記者董柏廷攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應