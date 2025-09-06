自由電子報
藝文 > 即時

馬祖軍魂發電廠震撼重生！發電廠轟鳴聲變神級BGM 王榆鈞私房「採集計畫｣曝光

2025/09/06 22:13

王榆鈞親自到還在運作的發電廠進行聲音採集，她表示，在發電廠的錄音經驗真的非常難忘。（陳佑怡攝，王榆鈞提供）王榆鈞親自到還在運作的發電廠進行聲音採集，她表示，在發電廠的錄音經驗真的非常難忘。（陳佑怡攝，王榆鈞提供）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕由連江縣政府與文化總會主辦的第3屆馬祖國際藝術島現正在進行中，展期自9月5日至11月16日，為歷來歷時最長的一屆。今年邀請國內外藝術家共逾50件作品在馬祖展出。其中受到關注之一的展區便是北竿「軍魂發電廠」莫屬，這座見證馬祖電力半世紀的戰地空間，如今再度以藝術翻轉，成為集結燈光、聲音、表演的跨域舞台。其中，聲音藝術家王榆鈞的聲音作品〈洋放之後，轟鳴與防空洞〉，更讓觀眾在沉浸式音場中，體驗電流與巨響穿過身體的震動，彷彿走進發電廠的心臟。

王榆鈞今（６）日接受本報專訪時表示，作品名稱中的「洋放」源自閩東話，是煤油燈的意思，「洋放之後，指的就是在煤油燈之後，馬祖開始有電。」她強調，現場聽到的轟鳴與電流聲，並非虛構，是她花了數趟時間，在仍運作中的電廠實地「采風」（採集聲音），再與現地創作的音樂作品結合，透過８個喇叭布滿空間，營造出如同發電廠跳動心臟般的生命力。

王榆鈞進一步解釋：「這些巨大的聲響象徵電廠運轉的轟鳴，也帶出歷史記憶。希望作品可以讓觀眾感受到電廠運作時的生命力。」她也提到，「作品名中出現的防空洞，因為北竿電廠在早期也是當地居民躲避砲彈的地方，因此命名希望能連結電廠與當地居民的關聯。」

2025馬祖國際藝術島，將竿軍魂發電廠規劃為「軍魂1975時間美術館」。（文總提供）2025馬祖國際藝術島，將竿軍魂發電廠規劃為「軍魂1975時間美術館」。（文總提供）

倘若仔細聆聽，觀眾可發現，在強烈的聲響之間，王榆鈞特意放入鋼琴旋律，打造另一層情感記憶，「就像是在噪音中仍存在的平靜，或是對馬祖的回憶。」她希望藉由聲音作品，讓人重新連結電廠與當地居民的關係，並想像這裡曾同時是防空洞的歷史角色。

北竿軍魂發電廠今年以「島嶼生息III：軍魂1975時間美術館」為核心，邀請多組藝術家共同創作。除了王榆鈞的作品，還包括一隱照明設計顧問的〈軍魂之光〉，以琥珀燈火點亮老機具，帶領觀眾走入時光隧道；以及驫舞劇場統籌的《時間行者》，由11組表演藝術家自9月至11月每週末接力演出，將舞蹈置入空間裡，帶領觀眾穿越時間的縫隙，藉此回應自1975年以來馬祖電力發展的集體記憶，透過聲音、光影與身體，翻轉戰地遺址的剛硬印象，轉化為有溫度的文化場域。

