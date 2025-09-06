台灣之光與國際名家 NSO自由之聲 11月向一代報人林榮三致敬

旅歐台灣指揮家林勤超。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團新樂季有一場相當特別的音樂會，邀請到旅居奧地利的台灣之光林勤超擔任指揮，攜手國際知名鋼琴家丹尼斯‧科祖金（Denis Kozhukhin），與NSO共同演出，音樂會名為「自由之聲」，向今年逝世10週年的一代報人林榮三致敬，特別向台灣旅美知名作曲家陳可嘉委託創作新曲，將進行世界首演。

旅美台灣作曲家陳可嘉。（記者凌美雪攝）

音樂會共同主辦單位林榮三文化公益基金會表示，林榮三先生不僅是一位成功的企業家與媒體人，更是一位為台灣民主發展做出卓越貢獻的公共人物，他以無畏的精神創造的商業、政治和媒體的多重奇蹟，深深影響台灣社會。此次委請陳可嘉創作，除向林榮三致敬，也藉此表彰其一生奮鬪精神與推進民主信念的努力。

目前任教於美國寇蒂斯音樂院的陳可嘉受訪時表示，她在準備創作新曲之前，把林榮三的相關資料閱讀了很多遍，感受到他有很明顯的個人特質，比如勤奮、注重細節、努力工作等，每個生命階段都腳踏實地，如同他自己曾說，「我這一生就是要不斷為這片土地打拼」，把他所相信的信念，用溫暖與愛展現出來，讓身邊的人不由自主地被感動，也被驅動一起向前。

俄羅斯鋼琴家丹尼斯‧科祖金。（NSO提供）

NSO「林勤超 x丹尼斯‧科祖金」向一代報人林榮三致敬音樂會，將於11月1日在台北國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

