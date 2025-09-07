自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

催淚！「菊花五千朵」鋪滿馬祖戰地坑道 林銓居致敬半世紀青春與血汗

2025/09/07 20:50

林銓居作品〈菊花五千朵〉，透過菊花造型的瓷藝品與戰地空間呼應。（記者董柏廷攝）林銓居作品〈菊花五千朵〉，透過菊花造型的瓷藝品與戰地空間呼應。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕由連江縣政府及文化總會共同主辦的「第3屆馬祖國際藝術島」，自9月5日起至11月16日展開。今年特別將軍事據點修復再利用，邀請群青建築師事務所、佇於建築師事務所、常式建築師事務所OASIStudio以及張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所等參與空間規劃設計，打造嶄新展覽場域。其中，藝術家林銓居的作品〈菊花五千朵〉，進駐由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所活化的南竿77據點「等待美術館」，為戰地遺址帶來深刻的藝術對話。

等待美術館外牆以黑白植物彩繪，呼應軍事迷彩。（記者董柏廷攝）等待美術館外牆以黑白植物彩繪，呼應軍事迷彩。（記者董柏廷攝）

林銓居以其獨特的文人與農民雙重身分，在當代藝術領域中獨樹一幟。他的作品形式橫跨繪畫、地景、行為與寫作，長期探討生命的流動性與普世價值。〈菊花五千朵〉是為馬祖藝術島量身打造的現地創作，他以陶瓷為素材，製作無數朵菊花，鋪在77據點的地下坑道，讓觀眾在戰地陰影與花海之間穿梭，回應自1949年以來的戰爭記憶與青春犧牲。作品不僅與空間呼應，營造出一股悼念卻不沉重的氛圍，紀念戰爭血汗與生命的故事。

林銓居作品〈菊花五千朵〉鋪在77據點的地下坑道。（記者董柏廷攝）林銓居作品〈菊花五千朵〉鋪在77據點的地下坑道。（記者董柏廷攝）

而「等待美術館」經由建築師的巧手，將原本的隔間拆除，並將窗戶開口擴大，把壯闊的海景與歷史遺跡完美融合。地下坑道則保留了原始樣貌，搭配林銓居的作品，讓觀眾在行走中體驗到一種與眾不同的觀展經驗，彷彿穿越時空。在〈菊花五千朵〉的鋪陳下，觀眾被邀請進入這座「等待美術館」，在藝術中體驗一段象徵祭祀、追思，同時隱含希望的歷史之旅。詳詢2025馬祖國際藝術島官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應