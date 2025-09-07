催淚！「菊花五千朵」鋪滿馬祖戰地坑道 林銓居致敬半世紀青春與血汗

林銓居作品〈菊花五千朵〉，透過菊花造型的瓷藝品與戰地空間呼應。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕由連江縣政府及文化總會共同主辦的「第3屆馬祖國際藝術島」，自9月5日起至11月16日展開。今年特別將軍事據點修復再利用，邀請群青建築師事務所、佇於建築師事務所、常式建築師事務所OASIStudio以及張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所等參與空間規劃設計，打造嶄新展覽場域。其中，藝術家林銓居的作品〈菊花五千朵〉，進駐由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所活化的南竿77據點「等待美術館」，為戰地遺址帶來深刻的藝術對話。

等待美術館外牆以黑白植物彩繪，呼應軍事迷彩。（記者董柏廷攝）

林銓居以其獨特的文人與農民雙重身分，在當代藝術領域中獨樹一幟。他的作品形式橫跨繪畫、地景、行為與寫作，長期探討生命的流動性與普世價值。〈菊花五千朵〉是為馬祖藝術島量身打造的現地創作，他以陶瓷為素材，製作無數朵菊花，鋪在77據點的地下坑道，讓觀眾在戰地陰影與花海之間穿梭，回應自1949年以來的戰爭記憶與青春犧牲。作品不僅與空間呼應，營造出一股悼念卻不沉重的氛圍，紀念戰爭血汗與生命的故事。

請繼續往下閱讀...

林銓居作品〈菊花五千朵〉鋪在77據點的地下坑道。（記者董柏廷攝）

而「等待美術館」經由建築師的巧手，將原本的隔間拆除，並將窗戶開口擴大，把壯闊的海景與歷史遺跡完美融合。地下坑道則保留了原始樣貌，搭配林銓居的作品，讓觀眾在行走中體驗到一種與眾不同的觀展經驗，彷彿穿越時空。在〈菊花五千朵〉的鋪陳下，觀眾被邀請進入這座「等待美術館」，在藝術中體驗一段象徵祭祀、追思，同時隱含希望的歷史之旅。詳詢2025馬祖國際藝術島官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法