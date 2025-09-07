這盤「棋局」滿滿故事感！李佩珊集1歲到80歲居民 用「棋子花瓶」喊出馬祖心聲

藝術家李佩珊的作品〈不是誰的棋子，我們是...〉，打造一盤棋局，與戰地建築呼應，隱喻馬祖的歷史與現況。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕由連江縣政府及文化總會共同主辦的「第3屆馬祖國際藝術島」，自9月5日起至11月16日展開。今年活動特別將軍事據點修復再利用，邀請群青建築師事務所、佇於建築師事務所、常式建築師事務所OASIStudio以及張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所等參與空間規劃設計，打造嶄新展覽場域。其中，藝術家李佩珊的作品〈不是誰的棋子，我們是...〉，在由常式建築師事務所OASIStudio打造的南竿26據點「海角藝隅」展出，以充滿生命力的創作，為馬祖的歷史與現況帶來深刻的對話。

藝術家李佩珊是一位關注記憶與修復的加拿大台裔文化工作者，她的創作總能引導人們在日常中尋找連結與轉化的可能，她與馬祖青年發展協會共同策劃以工作坊為核心的藝術計畫，邀請所有與馬祖有深刻連結的朋友，不論是島上居民、駐馬工作者，或是曾經留下足跡的旅人，一同彩繪專屬的「棋子花瓶」。

李佩珊邀請馬祖舉民每一枚特製的「棋子花瓶」上，刻畫下個人的故事。（記者董柏廷攝）

李佩珊在作品介紹中指出，全球政治常被比喻為一盤棋局，而像馬祖這樣的小地方，往往被視為無足輕重的棋子。李佩珊拒絕這樣的敘事框架，她將原本代表戰爭與領土爭奪的圍棋意象，轉化成充滿自主與想像的場域，並邀請參與者，小從僅1歲的孩童到超過80歲的長者，在每一枚特製的「棋子花瓶」上，刻畫下個人的記憶、掙扎與夢想，並且植入原生植物，使之成為孕育生命的載體，在展場中組成一場屬於馬祖人的精神合唱。

此件裝置作品將隨展期持續演變，觀眾在展場中，不僅能看到這些獨一無二的棋子花瓶，還能翻閱卡片，感受關於和平喜樂的祝福，以及對馬祖未來的期待。介紹中更提到，此計畫是將「由上而下」的權力詮釋，轉化為「由下而上」屬於居民的表達。藝術季結束後，居民會把他們的棋子花瓶帶回家，讓藝術繼續在日常生活中延續。詳詢2025馬祖國際藝術島官網。

