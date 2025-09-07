自由電子報
藝文 > 即時

南竿53據點變「臨時郵局」！最催淚的軍旅家書曝光 秋天去馬祖藝術島當「收信人」

2025/09/07 20:52

張致中的〈家書〉暗示馬祖從漁業聚落到軍事島嶼的劇變，邀請觀眾翻閱書冊組件時，感受那個時代的情感。（記者董柏廷攝）張致中的〈家書〉暗示馬祖從漁業聚落到軍事島嶼的劇變，邀請觀眾翻閱書冊組件時，感受那個時代的情感。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／馬祖報導〕由連江縣政府及文化總會共同主辦的「第3屆馬祖國際藝術島」，自9月5日起至11月16日展開。今年活動特別將軍事據點修復再利用，邀請群青建築師事務所、佇於建築師事務所、常式建築師事務所OASIStudio以及張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所等參與空間規劃設計，打造嶄新展覽場域。其中，南竿53據點由群青建築師事務所與佇於建築師事務所聯手打造為「海上鋼琴吧」，不僅是今年馬祖國際藝術島的最佳看海去處，更成為一座承載情感與記憶的「臨時郵局」。

文總表示，延續上一屆「收信快樂」的書信計畫，今年定為「穿越蟲洞的書信——致外島時光」，向民眾徵集過去的軍旅信件與家書，探索在動盪的歷史下，個人如何透過書寫維繫情感與生命意志。

此據點中包含2件重要作品，分別是由日本藝術家狩野朋子與中坪多惠子共同創作的〈馬祖島來信〉，以及台灣藝術家張致中的〈家書〉。〈家書〉設置在地下空間，他運用感濕油墨與滴水裝置，呈現書信記憶的浮現與隱沒，記錄離散與重聚的軌跡。作品亦暗示馬祖從漁業聚落到軍事島嶼的劇變，讓觀眾在翻閱書冊組件時，能親身感受那個時代情感的質地與溫度。

〈馬祖島來信〉結合書信展示與自然景觀，在53據點中摘錄了過去軍人在馬祖與台灣之間往返的書信，並搭配島民座椅，讓觀眾在閱讀信件後，也能親手在藝術家特製的明信片上寫下信件，現場購入郵票，透過展場的郵筒寄出，讓書信穿越時空，連結人與人。詳詢2025馬祖國際藝術島官網。

此外，為了讓民眾參與更有感，藝術島特別設計了「臨時郵政代辦所」，在馬祖四鄉五島上移動，提供特製明信片、紀念印章與郵筒，重現戰地郵務場景，讓所有遊客都能透過書寫，將個人情感與馬祖歷史相連。讓這場「書信之旅」不僅僅是觀展，也能成為是一次滿載回憶的體驗，讓每位到訪的觀眾，都能成為歷史的參與者與書寫者。

張致中〈家書〉設置在地下空間，呈現書信記憶的浮現與隱沒。（記者董柏廷攝）張致中〈家書〉設置在地下空間，呈現書信記憶的浮現與隱沒。（記者董柏廷攝）觀眾可在〈馬祖島來信〉現場閱讀軍旅信件，並親手書寫明信片後寄出。（記者董柏廷攝）觀眾可在〈馬祖島來信〉現場閱讀軍旅信件，並親手書寫明信片後寄出。（記者董柏廷攝）日本藝術家狩野朋子與中坪多惠子共同創作的〈馬祖島來信〉，收集並摘錄過去軍人在馬祖與台灣之間往返的書信為展品的一部分。（記者董柏廷攝）日本藝術家狩野朋子與中坪多惠子共同創作的〈馬祖島來信〉，收集並摘錄過去軍人在馬祖與台灣之間往返的書信為展品的一部分。（記者董柏廷攝）

