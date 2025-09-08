自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新北礦工回家音樂會 爭取台灣認同與弱勢退休礦工補助

2025/09/08 14:17

「新北市礦工回家音樂會」今於新北市客家文化園區演出，大世紀合唱團參與表演。（翻攝YouTube「大世紀合唱團」）「新北市礦工回家音樂會」今於新北市客家文化園區演出，大世紀合唱團參與表演。（翻攝YouTube「大世紀合唱團」）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市退休礦業人員交流協會、輔大社會系戴伯芬工作團隊、財團法人職業災害與重建預防中心與猴硐礦工文史館等單位，今共同舉行「2025年礦工回家音樂會」，老礦工周朝南致詞提到，盼大家認同礦工對台灣經濟的貢獻，同時希望爭取國家補助，照顧弱勢退休礦工。

今天音樂會由大世紀合唱團拉開序曲，接續二胡表演，再由吉拉箇賽婦女會帶來傳統阿美族樂舞，展現出礦災之後堅韌的復原力量，表達對於臺灣煤礦的記憶、經驗以及感受。

逾80歲的老礦工周朝南在會中談到，煤炭是用礦工的鮮血、生命換取來的，支撐著台灣經濟成長，因此台灣礦工的2大訴求，是希望大家認同礦工對台灣能源經濟的貢獻之外，也需要透過國家的職災補助，照顧弱勢退休老礦工。

「礦工的歷史，也是台灣經濟發展的歷史。」勞動部長洪申翰致詞表示，台灣經濟發展的早期，礦業其實扮演一個非常關鍵的支撐力量，要延續這個記憶，最關鍵的還是礦工的朋友，不管是記憶或者是歷史，它不只是字面上面看到的事情，它是帶著生命跟血淚、經驗等各種交織而成的事情。

洪申翰表示，過去老礦工受到塵肺病的病痛影響，不管身體或心理都非常辛苦。勞動部同仁會再用各種方式，大力地協助大家，一起合作，想辦法把台灣這段礦工的歷史、礦業的歷史、經濟發展的歷史，也是血淚史，延續下去，被社會記住。不管是貢獻或是記取教訓，勞動部都盼與大家一起走下去，這場音樂會，可以用很溫柔的力量，讓歷史或權益的堅持意志更有韌性。

