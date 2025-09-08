獨臂畫家廖吉雄年過半百重拾畫筆 左手取代右手畫出生命力

獨臂畫家廖吉雄用父親「菜尾湯」記憶表達創作歷程。（台中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕85歲的資深畫家廖吉雄，從小對繪畫極有興趣，曾跟著前輩藝術家楊啟東學習水彩，卻在年輕時因一場意外失去右手。中斷創作多年的他，難能忘情藝術創作，年過半百後重拾畫筆，用左手取代右手重新學習繪畫。成獨臂畫家的他不僅創作不輟，甚至以80歲高齡讀完東海大學美術研究所，今起在台中市大墩文化中心推出「85回顧展」，展現他的創作生命力。

出生於台中霧峰的廖吉雄突然失去右手後，加上生活因素，中斷了創作，但他對藝術的熱愛未曾熄滅，50歲後他做出重拾畫筆的決定，但改以左手重新學習繪畫，挑戰很多。失去右手後，連搬畫布都是大考驗，廖吉雄全視為「挑戰」而非「阻礙」，用樂觀態度面對，「事情遇到了，自然就會了」，少了一隻手就「手腳並用一起來幫忙」。年過半百的他，創作展現豁達與毅力，更在多年前重返校園學習，以80歲高齡讀完研究所，以行動證明「有志者事竟成」。

請繼續往下閱讀...

這次他辦85回顧展，以「偶遇、無心、偶然」為題，呈現他重拾畫筆以來的創作，記錄他由寫實走向抽象、由外在風景轉向內在心象的創作蛻變，其中展覽的壓軸之作《菜尾湯》，源自於他對父親的思念與家鄉味的記憶。他以父親每次辦桌後用餘料熬製的菜尾湯的滋味為靈感，表達他的創作像慢火熬湯般，把家的溫度與情感慢慢釋出；文化局指出，他另同步在屯區藝文中心推出「轉角遇見大師-廖吉雄作品展」，歡迎民眾跨館欣賞。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法