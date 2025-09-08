美軍俱樂部創新利用 沉浸式主題婚禮展現歷史建築新風采

「美軍俱樂部」由1950年代美軍宿舍群改建成，現今將空間重新定位為可多元利用的舞台。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕由1950年代美軍宿舍群改建成的「美軍俱樂部」，除了變身人氣餐廳，還可成為各類活動場域，昨（7）日舉辦「單車花藝旅行體驗日」，以五感體驗沉浸式主題婚禮做為示範案例，結合各種互動體驗及跨領域專業團隊，展現場地在多元應用上的潛力。

美軍俱樂部昨（7）日舉辦「單車花藝旅行體驗日」，以主題婚禮做為場地活化示範案例。（The Stage美式婚禮婚紗攝影提供）

美軍俱樂部變身時尚婚禮場所，讓人看見歷史建築在多元應用上的潛力。（The Stage美式婚禮婚紗攝影提供）

負責主理美軍俱樂部的大樂司文創表示，這座建築曾在台北歷史中扮演重要角色，今則希望展現新的價值。此次活動由想樂創意策畫，並邀集眾多婚禮品牌代表參加，藉由婚禮案例，實際示範場地如何因應不同主題及需求進行轉換，突顯場域的彈性與應用可能。現場將舊泳池改造為證婚走道，搭配彩煙與漂浮花藝，營造夢幻鏡面視覺走廊儀式場景；於紅磚長廊設置「調香站」，由It's Saturday團隊引導挑選專屬香氛，在空間中留下氣味記憶軌跡；在戶外草地設立「紙卡插花裝置」，邀請賓客現場就地取材，運用植物和語言將情感製成獨特的花藝創作；大樹區則轉化為「療癒站」，由花島川大地花藥療癒以火焰花鹽儀式帶來心靈體驗；上下層開放結構餐廳轉換為「補給站」，由爵士風音樂經紀現場演奏，融合音樂及餐飲，營造愜意舒適的交流氛圍。

美軍俱樂部上下層開放結構餐廳，上層舞台可提供表演團體現場演奏。（The Stage美式婚禮婚紗攝影提供）

原本是游泳池，現在變成上下層開放結構餐廳。（The Stage美式婚禮婚紗攝影提供）

活動由準新人騎單車過證婚走道開場，以永續花藝與爵士樂饗宴收尾，現場並有近20個婚禮品牌如：好婚市集、林莉婚紗、念念婚紗、薇薇新娘婚紗、洋洋日拍、The Stage美式婚禮婚紗攝影、Duncan Photo Story婚紗拍攝、點點造型團隊、凡登男仕禮服、樂朗奇法式手工喜餅、拍拍印、大苑子、啾啾鳥咖啡、呢喃ＭurＭur、Lumia小物、阿丹旅遊、美加醫美及婚禮四神湯等，設攤位為準新人們說明，藉由品牌與空間的協作，完整示範歷史場域如何成為多方配合與展演的平台。更多相關內容詳詢美軍俱樂部官網。

