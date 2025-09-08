自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

美軍俱樂部創新利用 沉浸式主題婚禮展現歷史建築新風采

2025/09/08 08:30

「美軍俱樂部」由1950年代美軍宿舍群改建成，現今將空間重新定位為可多元利用的舞台。（記者周幸叡攝）「美軍俱樂部」由1950年代美軍宿舍群改建成，現今將空間重新定位為可多元利用的舞台。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕由1950年代美軍宿舍群改建成的「美軍俱樂部」，除了變身人氣餐廳，還可成為各類活動場域，昨（7）日舉辦「單車花藝旅行體驗日」，以五感體驗沉浸式主題婚禮做為示範案例，結合各種互動體驗及跨領域專業團隊，展現場地在多元應用上的潛力。

美軍俱樂部昨（7）日舉辦「單車花藝旅行體驗日」，以主題婚禮做為場地活化示範案例。（The Stage美式婚禮婚紗攝影提供）美軍俱樂部昨（7）日舉辦「單車花藝旅行體驗日」，以主題婚禮做為場地活化示範案例。（The Stage美式婚禮婚紗攝影提供）

美軍俱樂部變身時尚婚禮場所，讓人看見歷史建築在多元應用上的潛力。（The Stage美式婚禮婚紗攝影提供）美軍俱樂部變身時尚婚禮場所，讓人看見歷史建築在多元應用上的潛力。（The Stage美式婚禮婚紗攝影提供）

負責主理美軍俱樂部的大樂司文創表示，這座建築曾在台北歷史中扮演重要角色，今則希望展現新的價值。此次活動由想樂創意策畫，並邀集眾多婚禮品牌代表參加，藉由婚禮案例，實際示範場地如何因應不同主題及需求進行轉換，突顯場域的彈性與應用可能。現場將舊泳池改造為證婚走道，搭配彩煙與漂浮花藝，營造夢幻鏡面視覺走廊儀式場景；於紅磚長廊設置「調香站」，由It's Saturday團隊引導挑選專屬香氛，在空間中留下氣味記憶軌跡；在戶外草地設立「紙卡插花裝置」，邀請賓客現場就地取材，運用植物和語言將情感製成獨特的花藝創作；大樹區則轉化為「療癒站」，由花島川大地花藥療癒以火焰花鹽儀式帶來心靈體驗；上下層開放結構餐廳轉換為「補給站」，由爵士風音樂經紀現場演奏，融合音樂及餐飲，營造愜意舒適的交流氛圍。

美軍俱樂部上下層開放結構餐廳，上層舞台可提供表演團體現場演奏。（The Stage美式婚禮婚紗攝影提供）美軍俱樂部上下層開放結構餐廳，上層舞台可提供表演團體現場演奏。（The Stage美式婚禮婚紗攝影提供）

原本是游泳池，現在變成上下層開放結構餐廳。（The Stage美式婚禮婚紗攝影提供）原本是游泳池，現在變成上下層開放結構餐廳。（The Stage美式婚禮婚紗攝影提供）

活動由準新人騎單車過證婚走道開場，以永續花藝與爵士樂饗宴收尾，現場並有近20個婚禮品牌如：好婚市集、林莉婚紗、念念婚紗、薇薇新娘婚紗、洋洋日拍、The Stage美式婚禮婚紗攝影、Duncan Photo Story婚紗拍攝、點點造型團隊、凡登男仕禮服、樂朗奇法式手工喜餅、拍拍印、大苑子、啾啾鳥咖啡、呢喃ＭurＭur、Lumia小物、阿丹旅遊、美加醫美及婚禮四神湯等，設攤位為準新人們說明，藉由品牌與空間的協作，完整示範歷史場域如何成為多方配合與展演的平台。更多相關內容詳詢美軍俱樂部官網

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應