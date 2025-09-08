自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

李遠訪歐首站直奔巴文中心：文化外交全面進場

2025/09/08 05:35

李遠參訪巴黎聖母院，瞭解文資修復與保存活化的經驗。（記者凌美雪攝）李遠參訪巴黎聖母院，瞭解文資修復與保存活化的經驗。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕文化部長李遠上任後首度出訪歐洲，7日清晨抵達法國巴黎，將停留3天，主要出席「台法文化獎」頒獎；10日再前往捷克布拉格，參與故宮首次在捷克大展開幕式；在法、捷停留期間，也排滿文化資產與藝文機構參訪行程，預計15日返抵台灣。

在法國3天旋風行程，李遠抵達巴黎首日便直奔我國駐法國代表處，與駐法大使郝培芝會面，就文化部與外交部合作文化外交及「歐洲台灣文化年」交流意見，同時訪視附設於駐法台表處內的文化部駐法國台灣文化中心（簡稱巴文），瞭解業務狀況。

李遠訪歐首站抵巴黎，聽巴文中心主任胡晴舫簡報，對文化外交有信心。（記者凌美雪攝）李遠訪歐首站抵巴黎，聽巴文中心主任胡晴舫簡報，對文化外交有信心。（記者凌美雪攝）

巴文中心主任胡晴舫以簡報說明近年透過參與節慶活動等主題國，推進台灣文化品牌，並以跨領域、複合型業務、綠能策展甚至開發駐村等，以找最主流的舞台、全面進場的概念，深化台灣文化在法國甚至擴及鄰國的能見度與參與深度。

李遠表示，去年的巴黎文化奧運及台法文化獎頒獎，他都因立法院會期而錯過，今年終於能成行。」在訪視巴文中心之後，李遠也參訪了巴黎聖母院，瞭解文資修復與保存活化的經驗；接續將於8日參加台法文化獎評審會議，並於晚間在法蘭西學院主持第28屆台法文化獎頒獎典禮，同時簽署未來5年合作協定；9日將拜訪國民議會及會晤友台小組議員，並拜會大皇宮主席傅席耶（Didier Fusiller）等文化界人士。

