向在地藝術巨擘致敬！葫蘆墩文化中心辦「林有德創作紀念展」

〔記者歐素美／台中報導〕「林有德創作紀念展」即日起在台中市葫蘆墩文化中心展出至10月5日止！葫蘆墩文化中心表示，在地藝術的累積與展現，反映出城市文化的厚度與生命力，林有德生前曾任豐原鎮長，將藉展覽向在地藝術巨擘致敬，並帶領觀眾走進林有德貫穿教育、政治與繪畫的生命旅程及藝術人生。

文化局副局長施純福表示，林有德1911年出生於豐原，就讀台北師範學校期間師事日本畫家石川欽一郎，奠定紮實的水彩功底，林有德曾擔任豐原首任與次任鎮長，大刀闊斧修建道路橋梁、學校、市場等民生建設，建構同心圓式的道路設計及提升交通效率、平衡郊區發展的外環道路，奠定豐原日後繁榮發展基礎，政績斐然。

林有德作品《農家》蘊藏著濃郁的鄉情與生活溫度。（葫蘆墩文化中心提供）

林有德政務繁忙卻從未停下畫筆，獲獎無數，曾獲選台中縣十大傑出藝術家及入選首屆「台中縣美術家接力展」，37年前曾於葫蘆墩文化中心展出，現在葫蘆墩文化中心再以紀念展形式展出其作品，既是80年創作時光的迴響，也是藝術生命的延續。

策展人莊明中表示，這次紀念展完整呈現其創作軌跡與時代記憶，《農家》、《眺望》蘊藏著濃郁的鄉情與生活溫度；《豐原老家》則以蜿蜒小徑做為視覺引導，讓觀者彷彿漫步回到那個靜謐的午後；《四合院》、《中正紀念堂》、《女王頭》以戶外寫生手法記錄台灣地景。無論是晨曦中的稻田、黃昏下的古厝，還是人潮與市井交織的街道，林有德都以淡雅細膩的筆觸將之永恆定格。

