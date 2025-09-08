自由電子報
藝文 > 即時

魚露變冰淇淋？「Thai Local Sauce」顛覆味蕾 探索370億泰銖產業的祕密

2025/09/08 10:16

特展推出結合泰國醬料風味的創意冰品，包括「魚露焦化奶油香蕉」、「醬油焦糖杏仁果仁」等。（TCDC提供）特展推出結合泰國醬料風味的創意冰品，包括「魚露焦化奶油香蕉」、「醬油焦糖杏仁果仁」等。（TCDC提供）

董柏廷／核稿編輯

〔記者董柏廷／綜合報導〕由泰國創意經濟局（Creative Economy Agency, CEA）主辦的「Thai Local Sauce」特展，以「可食的文化」（Edible Culture）為主題，企圖將泰國人習以為常的調味品，轉化為文化資本與經濟能量，透過展覽讓觀眾重新認識醬料的故事與創意價值。8月26日至11月23日於曼谷TCDC1樓大廳免費開放民眾參觀。

特展以3大主題區與1個特別單元串連出一場泰國「醬料之旅」。（TCDC提供）特展以3大主題區與1個特別單元串連出一場泰國「醬料之旅」。（TCDC提供）

策展人、CEA資深知識管理官Monnapa Panichkriangkra於新聞稿中指出，醬料不僅僅是料理的點綴，而是泰國食品產業的重要基石。根據國際貿易編碼HS CODE 2103（涵蓋醬油、番茄醬、辣椒醬、魚露等），2024年泰國醬料出口額突破370億泰銖，顯示全球市場對泰式風味的高度需求，也呼應政府推動「Thai Kitchen to the World」的政策方向。她強調，這些瓶瓶罐罐背後的故事，不僅屬於餐桌，更延伸至觀光、設計與品牌經營，正是推動創意經濟的潛在能量。

「Thai Local Sauce」特展，自8月26日至11月23日於曼谷TCDC1樓大廳免費開放民眾參觀。（TCDC提供）「Thai Local Sauce」特展，自8月26日至11月23日於曼谷TCDC1樓大廳免費開放民眾參觀。（TCDC提供）

展覽現場以3大主題區與1個特別單元串連出一場泰國「醬料之旅」。從「記憶中的味道」引領觀眾重溫家常料理的熟悉滋味，到「集合的風味」展出超過60種在地醬料，涵蓋北部豆腐醬、南部鯷魚醬、東北發酵魚露以及中部百年老醬油，瓶身圖像與包裝設計也透露不同地域的文化密碼。「分享的風味」則以全泰國醬料地圖，呈現調味品如何跨界轉化為美食觀光、包裝設計與品牌創意，從地方廚房走向國際市場。

「Thai Local Sauce」特展，將泰國人習以為常的調味品，透過展覽讓觀眾重新認識醬料的故事與創意價值。（TCDC提供）「Thai Local Sauce」特展，將泰國人習以為常的調味品，透過展覽讓觀眾重新認識醬料的故事與創意價值。（TCDC提供）

特別單元「鄰里現炒」則以泰國獨特的現炒文化為靈感，推出結合醬料風味的創意冰品，包括「魚露焦化奶油香蕉」、「醬油焦糖杏仁果仁」等趣味口味，並設計互動小測驗，讓觀眾在遊戲中發現「自己的瓶中個性」。現場更有超過15款在地醬料供民眾帶回，呼應「嚐在地、挺在地」的支持行動。

TCDC表示，期望透過這場展覽，觀眾得以從最日常的調味品，窺見泰國飲食文化的深厚底蘊，也看見當地如何將傳統智慧轉化為新世代的創意經濟資源。當記憶裡的味道不再只是舌尖的經驗，它們有機會成為連結文化、設計、觀光與國際市場的創意橋梁。詳詢TCDC官網

